15 anos da Sábado para os leitores

Caro leitor, os 15 anos da Sábado comemoram-se nesta edição e num contexto muito específico para nós. Há uma semana foi divulgado o relatório da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), relativo ao primeiro bimestre deste ano, e a Sábado afirma-se, pela primeira vez em todos os parâmetros - venda em banca, circulação total paga, circulação digital -, como líder absoluta do segmento das revistas de informação.

Os números traduzem a afirmação da Sábado, que nasceu a 7 de maio de 2004, como a revista semanal mais influente e lida do País. Traduzem também um facto absolutamente incontornável: os leitores reconhecem a qualidade, a utilidade, o rigor e a independência do nosso jornalismo. Somos a revista que escrutina os poderes - qualquer poder. Somos a revista que fez da investigação jornalística um padrão essencial do seu projeto editorial. Mas também somos a revista que acompanha e explica as mudanças da sociedade e do mundo.

Ao fim de 15 anos, tudo isso é reconhecido pelos leitores, ou seja, que a Sábado permanece fiel a algumas das suas melhores qualidades. Produz a informação necessária para que o leitor pense por si em todas as áreas essenciais da vida e faça as melhores opções em matéria de boa vida, vida saudável, cultura e arte.

Numa altura em que se avolumam os problemas para a imprensa livre - aquela que depende apenas e só da sua viabilidade financeira -, nunca será demais agradecer aos milhares de leitores que nos compram e acompanham. É graças a eles que a Sábado permanece um território de luta pela verdade, de afirmação da liberdade e de respeito pelo pluralismo de ideias e crenças.

É graças ao reconhecimento dos nossos leitores que poderemos sempre fazer um jornalismo como o que resplandece na capa desta edição. A rica vida dos falidos da banca é uma das mais significativas sínteses que podemos encontrar para qualificar a contradição profunda dos tempos que vivemos. Enquanto uns penam pela incerta viabilidade do sistema de reformas, outros ganham salários miseráveis e têm emprego precário, todos os que sacaram fortunas milionárias à banca não só não foram presos, como vivem como uns verdadeiros marajás por conta do erário público. Esse é o retrato de uma desigualdade cruel, que ainda é um traço identitário da sociedade portuguesa, apesar de alguma euforia que se deteta na atual solução de Governo sobre o crescimento da economia. Nada disto seria possível, no entanto, sem a extraordinária e pequeníssima equipa que hoje faz a Sábado. É graças a ela, ao seu trabalho, dedicação e generosidade, que somos hoje uma revista líder e temos um site que é, praticamente, um caso de estudo. A circulação digital da Sábado, garantida pela mesma pequeníssima equipa, que é menos de metade dos seus concorrentes mais diretos, está hoje entre os maiores títulos da imprensa portuguesa, no campeonato da informação geral. Um punhado de jovens jornalistas, no site, e um pequeno grupo de jornalistas mais experientes, operaram uma verdadeira revolução em menos de dois anos.

Para continuar este esforço, a caminho de mais 15 anos, renovamos o compromisso de sempre com os leitores. Estamos cá para fazer um jornalismo que, como diria o grande jornalista brasileiro Ricardo Boechat, recentemente falecido, conforte os aflitos e aflija os confortáveis; que publique sempre o que alguém quer que permaneça oculto. Para isso, caro leitor, precisamos que se mantenha connosco, que nos apoie, e que continue a valorizar a ideia de que o bom jornalismo deve ser pago. Só assim estaremos, uns e outros, a defender a democracia, o pluralismo e a independência.



Jornalismo e liberdade





Neetzan Zimmerman, especialista em histórias virais na Net, disse ao jornal inglês The Guardian que "hoje em dia não é importante que uma história seja verdadeira. O que realmente interessa é se as pessoas vão clicar nela". A ocultação, a distorção da verdade e a mercantilização do jornalismo são das ameaças mais terríveis que as redes sociais colocam ao jornalista. Por isso, a procura da verdade, que se esconde atrás de milhares de opiniões e de pseudofactos partilhados nas redes sociais, tem de ser um dos objetivos principais dos jornalistas, dos grupos de comunicação social e dos governos. Estamos aqui perante uma ameaça ao jornalismo mas, em primeira linha, à própria democracia e aos seus alicerces essenciais: a liberdade de imprensa e de expressão.

A SÁBADO, cumprindo um dos seus deveres básicos de promoção do debate e de ideias que ajudem a consolidar o jornalismo e a democracia, assinala os seus 15 anos com a conferência Democracia, Jornalismo e Liberdade de Expressão. No próximo dia 15, vamos discutir todas estas questões e, para isso, convidámos um painel de grande nível. Contando com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que muito nos honra, e enquadrados pela reflexão que o próprio tem vindo a fazer sobre o tema, vamos ter connosco Edwy Plenel, fundador e diretor do Mediapart, bem como o jornalista Vladimir Netto, autor do livro de referência sobre a Operação Lava Jato, que está na origem da série televisiva. O advogado Francisco Teixeira da Mota, autor de livros essenciais sobre a liberdade de expressão e a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, João Miguel Tavares, jornalista, colunista, autor, e Sofia Colares, representante da União Europeia em Portugal, são outros dos participantes na conferência.

Edwy Plenel, histórico jornalista francês de investigação, que foi diretor de redação do Le Monde e fundador do Mediapart, vem contar­-nos um pouco da sua riquíssima experiência profissional, mas, sobretudo, dar-nos a visão de quem criou um

site de informação que é hoje um modelo de grande sucesso. Uma década depois, o Mediapart colhe os frutos de fazer um jornalismo rigoroso e independente, mas também de ter assumido desde o princípio que o bom jornalismo tem de ser pago. O Mediapart tem hoje 150 mil assinaturas, o controlo acionista é dos jornalistas­-fundadores e os lucros na ordem dos 2 milhões de euros em 2018.

O caminho do Mediapart é realmente inspirador, tanto no jornalismo que faz, como no modelo de negócio. É um modelo que procura a verdade e defende os jornalistas como titulares de um direito qualificado de liberdade de expressão, na medida em que se encontram comprometidos com a sua função democrática de procura e transmissão de informação, controlo da atividade governativa e dos poderes públicos e dinamização do debate sobre questões de interesse público. Esse é um dos caminhos possíveis para desmontar a mistificação criada pelas redes sociais em torno da noção de jornalismo e do que é ser jornalista. Defendendo-nos e defendendo o jornalismo dessa verdadeira praga que é a ideia de que tudo pode ser jornalismo nas redes sociais, estaremos a defender o Estado de direito.

É essa procura da verdade que tem levado a Comissão Europeia a exigir que o Facebook ou o Google combatam a informação falsa na Internet. E, também, numa distribuição mais equitativa das receitas online. Gigantes como a Google e o Facebook faturam em Portugal mais de 100 milhões de euros por ano. Segundo a Nieman Lab, "nos primeiros quatro meses de 2017, por cada dólar gasto em publicidade online, 85 cêntimos foram parar aos bolsos da Google e do Facebook". Estes distribuidores de informação não querem saber se é verdade aquilo que difundem. Tal como as grandes plataformas da economia digital que dominam o negócio da distribuição de dados e conteúdos em pacote não querem saber se é verdade ou mentira o que se lê na Internet e é embrulhado sob a capa de "notícias". Esta verdadeira falta de respeito para com os profissionais do jornalismo transforma as plataformas de distribuição em cúmplices dos gigantes da agregação de conteúdos neste clima de pirataria que é hoje a cultura dominante. É para discutir tudo isso que o convido, caro leitor, a estar presente no debate do próximo dia 15, a partir das 14h30, no hotel Ritz, em Lisboa.

