Rosa-dos-Ventos em Lisboa tapada para apelar à proteção do local

Em Lisboa a arte e o património também estão no chão. Um dos mais belos exemplos disso é a Rosa-dos-Ventos, em frente ao Padrão dos Descobrimentos. Mas a obra de Cristino da Silva, executada em cantaria de calcário liós negro e vermelho, está a ficar degradada por causa das bicicletas, skates, patins, trotinetes e outros veículos que sobre ela circulam, apesar de ser proibido.

Para chamar a atenção para este problema, que se agravou com a pressão turística na capital, durante toda esta sexta-feira, até ao pôr do sol, o planisfério de pedra onde estão as principais rotas da expansão portuguesa entre os séculos XV e XVI vai estar tapado com uma lona preta.



