Galerias romanas abrem ao público este fim de semana

Jornadas Europeias do Património, que decorrem de 27 a 29 de setembro, as Galerias Romanas da baixa de Lisboa, situadas na Rua da Prata, serão abertas ao público nestas datas – mediante inscrição obrigatória no site oficial e o pagamento de €2. Datável dos inícios do século I d. C., esta estrutura só abre ao público duas vezes por ano, por razões de conservação e segurança, o que as torna muito concorridas sempre que há visitas.

Além das visitas orientadas, o Museu de Lisboa promove outras atividades nas Galerias Romanas, como uma sessão de poesia (28 de setembro, 19h30) ou um percurso pedestre por Felicitas Iulia Olisipo, das Galerias Romanas ao Teatro Romano (29 de setembro, 11h30 e 16h).Esta estrutura romana, descoberta no subsolo da Baixa de Lisboa, em 1771, na sequência do Terramoto de 1755 e posterior reconstrução da cidade, tem sido objeto, ao longo dos tempos, de múltiplas interpretações quanto à sua função original. Teses quase unânimes defendem hoje a possibilidade de ter sido um criptopórtico, solução arquitetónica que criava, em zona de declive e pouca estabilidade geológica, uma plataforma horizontal de suporte à construção de edifícios de grande dimensão, normalmente públicos. A descoberta de uma inscrição dedicada a Esculápio, deus da Medicina, atualmente no Museu Nacional de Arqueologia, poderá ser uma confirmação do carácter público destas galerias. Gravada numa das faces de um bloco de calcário e datada do século I a. C., a inscrição romana é feita em nome de dois sacerdotes do culto imperial e do Município de Olisipo, fórmula consagratória que não surge em ambientes privados.No início do século XX, estas galerias ficaram conhecidas como as "Conservas de Água da Rua da Prata" por serem utilizadas pela população como cisterna; quando se encontram fechadas, têm um nível de água superior a um metro de altura, proveniente de lençóis freáticos que correm por baixo de Lisboa, havendo por isso necessidade de uma operação de bombeamento da água para possibilitar a entrada no seu interior e ainda uma limpeza posterior para que esta se realize em segurança.Além da visita às Galerias Romanas, há outras atividades a não perder este fim de semana, ligadas às Jornadas Europeias do Património – e gratuitas. É o caso da visita noturna – sexta, 27, às 20h30 – ao pavilhão Preto do Palácio Pimenta (ao Campo Grande), a incluir a exposição Convivência(s). Lisboa Plural, que dá conta do convívio entre agentes dominantes e comunidades religiosas minoritárias e estrangeiras residentes na cidade, e uma atuação das Tucanas, um projeto no feminino que utiliza o próprio corpo para fazer música, integrando ainda instrumentos de percussão oriundos de várias partes do mundo.O Percurso do Rei, a Festa nas Ruas é outra atividade do programa. Trata-se de um passeio pedestre, entre o Terreiro do Paço e a Sé, orientado por Paulo Almeida Fernandes e Paulo Cuiça e que procura recriar o caminho percorrido por Filipe II de Portugal no momento da sua entrada na cidade, partindo da pintura da Vista de Lisboa da coleção do Castelo de Weilburg (Alemanha). O encontro é no sábado, 28, às 15h30, com partida do Museu de Lisboa – Torreão Poente.No domingo, 29, há uma proposta para famílias: A Estátua das Histórias, junto à estátua de Santo António, no Largo de Santo António da Sé, a partir das 11h30: depois de se conhecerem as histórias da estátua, do santo e da sua ligação à cidade, desafiam-se os visitantes a construir, em família, uma das histórias, utilizando o barro.Por último, as Jornadas convidam a um percurso entre as Galerias Romanas e o Teatro Romano – toda a estrutura a que os romanas chamavam Felicitas Iulia Olisipo – sob o título O Palco de Olisipo. O ponto de encontro é o Teatro Romano, no domingo, 29, às 11h30 e 16h.