Rodrigo Areias e Valter Hugo Mãe já sabiam que se admiravam mutuamente, mas foram precisos mais de 10 anos para que o fruto da sua colaboração, uma "tragicomédia minhota" sobre um homem, Isaque, que forja a morte da mulher para lidar com o facto de ela ter fugido com outro homem, chegasse finalmente ao cinema.Passado em Guimarães, de onde são oriundos o realizador e toda a família do escritor, o filme serve-se das memórias de infância de Areias para traçar um percurso emotivo - e altamente simbólico - de mágoa, crescimento e superação. É o próprio que o admite nesta entrevista.Tudo começou quando li o Remorso de Baltasar Serapião, do Valter Hugo Mãe, em 2008 ou 2009. Na altura, decidi contactá-lo para que fizéssemos um projeto em conjunto. Por coincidência, ele também gostava dos meus filmes, e a família dele é toda de São Cristóvão, freguesia de Guimarães onde é rodada a maior parte do filme.É a primeira vez que faço um filme com base no argumento de outra pessoa, que tenho de respeitar esse lado mais tradicional do cinema, e achei que deveria respeitar a perspetiva do Valter. Mas precisei também de algum tempo para amadurecer este projeto dentro de mim, para me aproximar do sujeito. Tinha de me sentir velho para poder fazer este filme.Há uma aproximação grande das minhas memórias de infância, tanto que grande parte das personagens são pessoas reais de Guimarães. Acho que é percetível quem são os não atores que contracenam com os atores, e mesmo os atores interpretam pessoas reais, que foram reproduzidas fielmente. É o meu ponto de vista sobre aquelas pessoas de quem gosto muito, mas com as quais não me importo de brincar um bocado, principalmente com o lado coscuvilheiro.A verdade é que as mesmas razões que hoje me fazem sentir confortável na minha cidade são o que me deixava desconfortável quando era criança - a falta de anonimato tem lados positivos e um lado muito negativo. De repente toda a vida do Isaque tem de se alicerçar nessa mentira de ser viúvo para conseguir lidar com as pessoas no seu quotidiano, o que é uma premissa altamente violenta por parte do Valter. É, no fundo, uma tragicomédia de costumes.É sobre a necessidade de fechar certas coisas para podermos avançar, mas também sobre a relação com uma pressão social muito mais violenta, daí a importância da caracterização geográfica e de um ambiente muito próprio.O título é do Valter, mas eu gostei muito. É uma palavra apenas, tem esse lado daquilo que se diz entredentes, às escondidas, em "surdina", entre as vizinhas que estão a falar mal dele, mas mesmo do Isaque para si próprio. Não é um título fácil, comercial, mas achei que respeitava a obra.É normal adaptarmo-nos ao que temos por princípio. Eu nunca tive propriamente financiamento para fazer um filme, normalmente temos um quinto ou um sexto do que é preciso para uma longa-metragem. Eu vivo bem com essas condicionantes, ou nunca teria feito um filme na vida: usamos décors mais discretos, coisas menos exuberantes... Queria contar a história de forma singela, para que o filme estivesse em consonância com a honestidade da própria história.