O meu pai deixou-me no paquete Pátria, na Rocha do Conde de Óbidos, em Lisboa, no dia 4 de abril de 1956, com destino a Angola. Fui sozinho. Chorei muito durante a viagem, com saudades da minha mãe"

Ribeiro Cristóvão tem mais de 60 anos de uma carreira que começou no Rádio Clube de Moxico, em Angola. Foto: Alexandre Azevedo

Os militares do braço armado dos movimentos, andavam bêbados e apontavam armas a toda a gente. No meu caso, queriam era que lhes arranjasse cerveja"

Vinha todos os dias para Lisboa, no barco das 6 horas da manhã, trazia uma sandes e corria as chafaricas todas. Fui às rádios, aos jornais e à RTP"

Continuo a dizer que o maior de sempre, o mais completo, foi o Maradona – outro homem de excessos. O Platini também foi excecional"

Com Manuel Fernandes, Eusébio, Fernando Gomes e Carlos Lopes

"[No Parlamento] havia gente de todos os clubes: o Jerónimo de Sousa e o Bernardino Soares eram do Benfica, o António Filipe, do Belenenses, e o João Oliveira, também do PCP, um grande sportinguista"

Ribeiro Cristóvão foi deputado do PSD, por Proença-a-Nova, durante quase seis anos. Foto: Alexandre Azevedo

"Sonho todos os dias com Angola. A minha mulher fica irritadíssima comigo quando lhe digo de manhã: ‘passei a noite toda em Nova Lisboa’"

Tínhamos dois anos de diferença uns dos outros. A minha família era fora do comum para a época. O meu pai tinha 20 anos quando se casou com a minha mãe, de 34. Eu nasci quando ela já tinha 45 anos, que hoje seria uma gravidez de risco mas naquele tempo ninguém falava nessas coisas – estávamos nas mãos de Deus, como se dizia. Vim ao mundo em casa, amparado pela tia Rosa, que depois ficava como madrinha de todos.A minha mãe era doméstica e o meu pai comerciante, tinha uma loja de vinhos e mercearias. Vivíamos sem luxos mas também sem desconforto.Custou-me, sobretudo, separar-me da minha mãe, que ficou muito chorosa. Fiz a quarta classe em Proença-a-Nova e tinha três primos padres que também tinham saído da aldeia para o seminário, que estavam em Évora. Naquela altura, íamos quase todos para o seminário porque era a forma mais barata de estudarmos. Pagava-se 60 escudos por mês. Meteram-me na camioneta às 6 horas da manhã e lá fui ter a Évora. Éramos 76 rapazes a entrar para o seminário nesse ano e só cinco é que se tornaram padres. Apesar de tudo, uma boa percentagem.No início, considerei a hipótese mas depois comecei a pensar noutras coisas para a minha vida e saí, naturalmente. Mas tenho uma gratidão enorme com o seminário, onde fui muito bem tratado e de que guardo excelentes memórias. Foi lá que comecei a aprender a lidar com a vida. Todos os anos, vou a um encontro de ex-alunos, que se realiza alternadamente em Évora e em Vila Viçosa.Ficaram-me bons hábitos. Continuei a ir à igreja, à missa e incentivei os meus netos a fazerem a catequese. A minha paróquia é a do Pragal, dou-me muito bem com o padre, que vai a minha casa, e de vez em quando vou à igreja e estou lá um bocadinho.Agarro-me a Deus. Há dias, a minha mulher teve uma expressão curiosa quando eu lhe propus irmos à missa. ‘Estou zangada com Deus’, disse-me, e eu respondi-lhe: ‘Eu não estou zangado com Deus. Temos de enfrentar as coisas com toda a força’. É a essa fé que me agarro, fazendo as minhas orações todos os dias. Acredito que há mais para além disto que vivemos aqui.Faço muitas vezes essa proclamação de fé. Acredito nisso, embora me pareça muito complicado, e conforta-me.Ia fazer 17 anos. Naquela altura, o que é que eu ia fazer para Proença-a-Nova, uma terra pequena que não tinha indústria nem comércio? Como muitos rapazes do meu tempo, decidi ir para Angola, onde o meu irmão já vivia há seis anos. O meu pai deixou-me no paquete Pátria, na Rocha do Conde de Óbidos, em Lisboa, no dia 4 de abril de 1956. Fui sozinho, com destino ao Luso, que hoje é Luena, no Moxico, que fica nos confins do leste de Angola.Ao fim de 11 dias desembarquei no Lobito, saí do barco, tirei as malas e pu-las no comboio, que apanhei horas mais tarde. E ao fim de mais três dias de viagem é que cheguei ao Moxico. Sem comunicações, nada. Chorei muito durante a viagem, com saudades da minha mãe. Costumo contar isto aos meus netos como exemplo de resistência e coragem. Os meus pais só souberam que eu tinha chegado bem quando receberam a minha carta, vários dias depois.Onze anos depois, quando já estava casado, tinha um filho e outro a caminho. Quando me foram esperar ao aeroporto, os meus pais não me reconheceram.O meu irmão arranjou-me emprego numa repartição de agricultura e florestas, com um ordenado baixíssimo, até ir para Nova Lisboa, para a tropa.Angola tinha 18 emissoras de rádio, uma em cada capital de distrito, e o Moxico tinha sido um distrito criado há pouco tempo pelo que fundaram o Rádio Clube do Moxico. Fizeram um concurso, eu concorri e fui selecionado. Fazia umas coisas sem grande relevância e em 1960, quando fui para a tropa, em Nova Lisboa, atrevi-me a bater à porta do Rádio Clube de Huambo, que já era uma grande emissora com grandes vozes da rádio, como a Maria Dinah. Disse que queria experimentar e fiquei.Ganhava 4 contos por mês [o equivalente hoje a 1.770 euros], o que era muito bom naquele tempo. A juntar aos 3.300 escudos [hoje €1.460] que ganhava na tropa, como furriel. Vivia numa república com mais seis militares e eu é que lhes emprestava dinheiro.Sim, em Nova Lisboa. O pai trabalhava no caminho de ferro de Benguela e ela estava em Angola desde os 5 anos. Comecei a vê-la a ir para o liceu, aproximámo-nos e acabámos por nos casar. Ela tinha 18 anos e eu 25. Entretanto, concorri à Cuca [fabricante de cerveja, uma das maiores empresas na época] e chamaram-me. Aceitei logo. Entrei, no dia 25 de janeiro de 1965 como escriturário, e depois convidaram-me para o departamento comercial e de relações públicas.Esses anos de Cuca foram muito importantes, pois conheci muita gente interessante. Nos anos 70, fui destacado para fazer trabalho junto das unidades militares e nessa altura conheci o major Melo Antunes, num destacamento, no Ninda, e o capitão Vítor Alves, numa unidade a sul de Angola. Tínhamos dois aviões e andávamos de um lado para o outro. Nesse período, só tinha tempo para a rádio ao fim de semana.Comecei a fazer relatos, entusiasmado por um rapaz do Rádio Clube de Huambo, responsável pelo desporto, chamado Fernando Cardoso da Silva Antunes, a quem toda a gente tratava por Congo – era mulato. Há coisas fantásticas – o Congo acabou por ir para a minha terra, onde tinha uma irmã, morreu lá e está sepultado ao pé da minha mãe. Comecei a fazer relatos de futebol, de basquetebol e de hóquei em patins, fui a Moçambique com a seleção de Angola e vim a Portugal fazer a final da Taça duas vezes, uma das quais já depois do 25 de Abril.Sim, acompanhávamos através da rádio daqui, com o Artur Agostinho, o Carlos Cruz e o Amadeu José de Freitas, pai do jornalista José Manuel Freitas. Aprendíamos muito a ouvi-los. Até que deu-se o que deu e tive que saltar…Era de manhã e estava a trabalhar no Andulo, terra de Jonas Savimbi. Quando cheguei a Silva Porto, capital desse distrito, já se ouviam apelos à calma, do coronel Ribeiro e Castro, o último governador de Angola. Tive alguma expectativa com a revolução porque, ao contrário da perceção que se tinha, a nossa relação com os angolanos era de grande proximidade, daí a minha convicção de que tudo ia correr bem. A Cuca tinha mil trabalhadores, 700 angolanos e 300 europeus. Só que as coisas começaram a evoluir no mau sentido, os movimentos começaram a ser armados e matava-se indiscriminadamente…Não foi logo. Ainda vim a Portugal de férias, no verão de 74, estive cá quatro meses e levei um carro novo para Angola. Só depois é que as coisas começaram a ficar insustentáveis. Mandámos as crianças, que tinham 10, 8 e 6 anos, com os meus sogros para cá, num avião do caminho de ferro de Benguela. Tinha feito uma casa dois anos antes, e eu e a minha mulher ficámos, com esperança de que aquilo se pudesse compor.Dois ou três meses. Todos os dias nos confrontávamos com situações muito desagradáveis – os militares do braço armado dos movimentos, andavam bêbados e apontavam armas a toda a gente. No meu caso, queriam era que lhes arranjasse cerveja e eu tinha de a arranjar onde fosse. Viemos a 28 de setembro de 1975, na ponte aérea, num avião da Swissair, e não trouxemos nada. Ainda encaixotei umas coisas mas quando fui ao Restelo à procura dos caixotes, tinham desaparecido.Fomos para casa da minha irmã, em Alcochete. O meu irmão foi para Proença-a-Nova para junto do meu pai, porque a minha mãe já tinha falecido, em 1973.Trouxe 4 contos [o equivalente hoje a menos de 600 euros], que foi o dinheiro que consegui trocar.Vinha todos os dias para Lisboa, no barco das 6 horas da manhã, com um frio terrível, trazia uma sandes e corria as chafaricas todas. Fui às rádios, aos jornais e à RTP, onde estava o Adriano Parreira, que era um angolano que tinha sido meu colega em África e que era uma vedeta da televisão. Mas ia com mais insistência à Renascença porque, como tinha andado no seminário, achava que aquela porta um dia se iria abrir.Quatro meses depois, mas foi preciso eu ir a Évora pedir a um dos meus primos padres para escrever uma carta a dizer que eu era bom rapaz. Na altura, a Renascença tinha sido devolvida à igreja há pouco tempo e o receio de meter ali desconhecidos era evidente. E eu era um desconhecido. Até que um dia, para não me aturarem mais, mandaram-me apresentar ao serviço. Foi a 1 de fevereiro de 1976.Entrei a ganhar 6 contos [cerca de 700 euros] e fizeram-me um contrato só até ao fim daquele mês, com o intuito de me mandarem embora. Mas, no dia 23 de fevereiro, o engenheiro Magalhães Crespo chamou-me e propôs-me um contrato definitivo. Aceitei logo e passei a ganhar 9 contos [pouco mais de mil euros]. Éramos quatro redatores para cobrir os noticiários do dia todo. Passei lá muitas noites.Fiz reportagens na Assembleia da República durante três anos. Foram tempos inesquecíveis em que assisti a debates notáveis entre os pesos pesados – Sá Carneiro, Mário Soares, Freitas do Amaral e Adelino Amaro da Costa. Lembro-me especialmente de uma sessão, que acabou às 4 ou 5 horas da manhã, quando caiu o executivo de Mário Soares. Ele fez um discurso de mais de duas horas para tentar segurar o governo, mas não conseguiu.Adelino Amaro da Costa. Era um homem fantástico, um repentista notável, com uma capacidade enorme de dialeto, e ainda por cima tinha graça. E havia também o inesquecível Acácio Barreiros, que era da UDP, e que tinha andado a estudar com a minha mulher, no liceu de Nova Lisboa.Cheguei a subchefe de redação e em 1980 criámos o departamento de desporto. Nessa altura, eu relatava para a rádio Placard, que era a que fazia os relatos para a Renascença, com o Rui Romano, com quem já tinha relatado na Emissora Oficial de Angola. Fiquei à frente do departamento de desporto e convidei o Artur Agostinho, que entretanto tinha regressado do Brasil. E o Alves dos Santos, que era uma figura muito querida. Só tenho pena de o ter conhecido tão tarde.Lançámos o Bola Branca, que era um título que já tinha em Angola. Bola Branca, porquê? Porque em Angola os campos tinham pouca iluminação e a bola tinha de ser branca para se ver. Bola Branca lá e depois cá. Teve um enorme sucesso, até porque não havia concorrência e nós dedicávamo-nos imenso. Sempre fui muito exigente com quem trabalhava comigo, reconheço isso.Foi uma ideia que o Artur Agostinho trouxe do Brasil. A Rádio Globo, onde ele esteve, tinha aqueles slogans cantados por um grupo coral próprio, e ele voltou ao Brasil de propósito para gravá-los. Era o meu, o do Artur e o do Alves dos Santos. O meu ficou mais na memória, talvez por ter maior sonoridade, e por ir mais vezes para o ar.Sim, de vez em quando vou a algum lado e há alguém que me canta "Ribeeeeiro Cristóooovão".Íamos nos mesmos autocarros e ficávamos nos mesmos hotéis que os jogadores. Conhecíamos as famílias deles, havia uma relação de confiança levada ao extremo. Quando se dizia que a conversa ficava entre nós, ficava mesmo, ou quando ouvíamos discussões entre eles, não as reproduzíamos. Era assim por sermos poucos jornalistas. Hoje tudo mudou e é muito difícil chegar à fala com um jogador.Porque hoje são muitos e todos querem chegar primeiro. É a parte desinteressante desta história.Do Eusébio, que tratávamos por Ferreira, com quem me encontrava com frequência na Ti Matilde, onde ele almoçava todos os dias. Quando chegava a época das cerejas, ele dizia-me sempre para lhe levar as da minha terra e lá ia eu com uma caixa de cerejas do Fundão. Tivemos sempre uma boa amizade, assim como com o José Augusto, o Manuel Fernandes ou o Fernando Gomes. As relações não interferiam minimamente com o trabalho.Sem dúvida. Eusébio foi um jogador do outro mundo. Era um homem e um jogador de excessos, que nunca se cuidou. Os joelhos dele eram uma coisa horrível, com marcas de muitas lesões.Além do Eusébio, o Matateu, de quem pouco se fala, que veio de Moçambique para o Belenenses, e foi um jogador de outra galáxia. Depois houve outros de grande categoria, como o José Águas ou o Coluna. Mas continuo a dizer que o maior de sempre, o mais completo, foi o Maradona – outro homem de excessos. O Platini também foi excecional.O nosso Cristiano Ronaldo é um jogador de outro tempo, mas que cabe também num lugar cimeiro desta plataforma que eu ergo aos maiores do mundo. Ao contrário dos outros grandes, que eram de excessos, Cristiano é excessivamente regrado. Tem uma ligação com a família, sobretudo com a mãe, que tem sido muito importante para o seu equilíbrio.Têm características diferentes, mas Cristiano está alguns furos acima do Messi, e por isso tem conquistado todos os troféus. Tem uma estrela, mas ele é que fez essa estrela com muito trabalho. Hoje o meu clube estrangeiro é a Juventus porque sou sempre do clube onde está o Cristiano Ronaldo.O Jorge Jesus é uma pessoa por quem tenho uma enorme admiração, mas que não admite a crítica e algumas vezes não fui muito favorável às decisões que ele tomou no Sporting. Depois, em conluio com Bruno de Carvalho, criou-se um intento contra mim e isso era notório na televisão do clube, onde me insultavam. Valia tudo! Há tempos, no lançamento do livro de Rui Santos, o Jorge Jesus chegou e cumprimentou toda a gente menos a mim. Se tinha dúvidas, desfi-las. Quando ele foi para o Brasil, eu disse que ele se ia meter na boca do lobo e tinha razão porque foi amordaçado pelos treinadores do Brasil, que não aceitam a hegemonia dele. Mas a verdade é que Jesus está a fazer um grande trabalho, o que revela a sua qualidade, e eu faço votos para que ele tenha ainda mais sucesso.Em 1980, o Adriano Cerqueira e o José Eduardo Moniz tinham saído da RTP e foram fazer a informação da manhã na Renascença. Em 1982, o José Eduardo volta à RTP, como diretor de informação, e o Adriano, como adjunto. Um dia, convidaram-me para trabalhar com eles. Disse-lhes que nunca tinha feito televisão na vida e que não saía da Renascença. Mas aceitei ir como colaborador e lá fui fazer umas experiências com as câmaras.No Troféu, um programa de quatro horas, ao sábado, com mais modalidades que futebol. Não foi fácil, mas ao fim de um mês o Adriano Cerqueira disse-me que eu passava a fazer o Domingo Desportivo, que era o programa que toda a gente da RTP queria. Tive de me confrontar com algumas guerrinhas, de pessoas que entendiam que não era justo darem-me o programa, mas também tive gente que me apoiou bastante. Fiz o Domingo Desportivo durante 12 anos. Mais tarde, ligou-me o António José Teixeira a convidar-me para fazer comentários na SIC e lá estou desde 2008.Vou quando me chamam, mais ao fim de semana. O Alcides Vieira, entretanto, convidou-me para fazer a narração de algumas reportagens no programa Vidas Suspensas, da Sofia Pinto Coelho. Na SIC, também encontrei gente fantástica, que me trata com muita ternura.Ainda. Reformei-me aos 65 anos, deixei de ser diretor do departamento de desporto, mas continuei a trabalhar até aos 70 e fiquei como colaborador. Escrevo para o site da Renascença um artigo de opinião e à noite faço uma crónica gravada para o Bola Branca, numa aparelhagem que tenho em casa, sobre os assuntos do dia. Acho que vou manter esta ligação para sempre. Durante anos, tive vários convites para mudar para outras rádios e nunca aceitei. A gratidão é para mim um dos sentimentos mais nobres.Antes de entrar para a 1.ª classe, já andava a dar pontapés em bolas de trapos e a fazer relatos lá na minha terra. E na altura, o clube que estava em alta era o Sporting, com os cinco violinos. Fiz-me naturalmente sportinguista, e sócio, antes de ir para Angola, há 63 anos. Até hoje. Sou o número 1083.Mal. Com muita pena. O Sporting não merece o que está a passar. As coisas não têm corrido bem, umas vezes por inoperância própria, outras porque o aventureirismo foi longe demais. Esta é a pior crise de todas, da qual será difícil sair. Entretanto, o Benfica e o FC Porto cresceram. O Sporting regrediu e recuperar o seu espaço não vai ser fácil…Não tenho dúvidas de que começou com o anterior presidente, um aventureiro, uma pessoa impreparada, ambiciosa, que tentou passar por cima de tudo e de todos, e deu no que deu. Tem que vir um João Rocha, mas não estou a vê-los porque tem de haver um apoio financeiro importante e ninguém arrisca. O Sporting tem um calvário enorme para percorrer. Vamos ver como vai terminar…Há muito tempo que não vou. Desde que um dia, no velho estádio de Alvalade, o Alves dos Santos, que era o mais sportinguista de nós todos, ia a descer as escadas e os tipos do Sporting lhe atiraram um saco de urina, aprendi que mais vale não ir. Eu, curiosamente, sou mais maltratado em Alvalade do que na Luz. Há dias quando fui lá votar, fartei-me de ouvir piadas, do género, ‘o que é que este gajo vem para aqui fazer?’.Ainda tinha casa em Proença-a-Nova e era amigo do presidente da Câmara, que um dia me telefonou e me disse que precisava da minha colaboração nas autárquicas. Gostaria que eu fizesse parte da lista da Assembleia Municipal e respondi-lhe logo que não, mas ele insistiu e eu lá aceitei.Porque pelo meio meteram-se as eleições legislativas e a zona do Pinhal [que tem quatro concelhos: Sertã, Oleiros, Vila de Rei e Proença-a-Nova] não tinha ninguém nas listas de Castelo Branco para a Assembleia da República. O presidente da concelhia do PSD disse-me que estava a pensar pôr o meu nome nas listas e eu aceitei, com a condição de ser um lugar não elegível. E assim foi, fiquei no terceiro lugar da lista. O primeiro era ocupado pela Maria Elisa e o segundo pelo engenheiro Fernando Penha, que era um homem de Castelo Branco. Foram eleitos dois deputados e eu fiquei de fora. Só que a Maria Elisa não se adaptou e pouco tempo depois saiu. Perguntaram-me se eu queria ir e fui. Estive lá três anos e tal.Sim, voltaram a convidar-me e eu voltei a aceitar, mas com a condição de ficar num lugar ainda mais atrás do que da primeira vez. O primeiro era o Morais Sarmento, o segundo era o Carlos Pinto, que era presidente da Câmara da Covilhã, o terceiro era o dr. Fernando Jorge, que tinha clínicas pelo país todo, e o quarto era eu. Levámos uma banhada do Sócrates, que ganhou com maioria absoluta, e o Morais Sarmento, o Carlos Pinto e o Fernando Jorge não quiseram assumir o lugar e lá fui eu outra vez mais três anos.Gostei e nunca faltei. Fiz parte da comissão do acompanhamento da construção dos estádios para o Euro 2004 e integrei também a comissão de educação, ciência, cultura e desporto, presidida pelo António José Seguro, um homem de uma enorme integridade, de quem sou amigo até hoje.Intervim duas ou três vezes, a propósito do Euro 2004, de questões relacionadas com o Interior ou com os bordados de Castelo Branco. Tive sempre uma excelente relação com todas as bancadas.Muito. Às terças, nas reuniões das comissões, falavam-me da jornada do fim de semana. Havia gente de todos os clubes: o Jerónimo de Sousa e o Bernardino Soares eram do Benfica, o António Filipe, do Belenenses, e o João Oliveira, também do PCP, um grande sportinguista. E havia imensos do FC Porto. Um dia, na brincadeira, perguntei ao Bernardino, ‘então você não vai ver o Benfica?’ e ele respondeu-me com piada: ‘o Vieira só manda bilhetes para o Jerónimo’.Com a minha gente de Castelo Branco. O líder do partido era o Durão Barroso e depois foi o Santana Lopes, outro sportinguista. Sou amigo do Luís Montenegro, que é um grande portista. Aliás, eu dizia-lhe que esse era o maior defeito que ele tinha.Acho que vai ser muito difícil tirar de lá o Rui Rio, que é um homem muito determinado e sério, embora um bocado teimoso. O PSD está todo partido e não sei se o Montenegro vai ser capaz de congregar à sua volta as forças necessárias para chegar a presidente do partido.Voltei lá duas vezes, mas nunca saí de Luanda porque havia guerra. Na primeira, fui com o Benfica e o FC Porto, ao torneio do 10.º aniversário da Sonangol, em 1986, e regressei dois anos depois, com um amigo que queria montar uma fábrica. Mas gostava muito de ir a Nova Lisboa.É curioso porque os meus filhos nasceram os três em Angola mas nunca falam de Angola. A minha mulher até se zanga comigo cada vez que falo nisso.Todos os dias. A minha mulher fica irritadíssima comigo quando lhe digo de manhã: ‘passei a noite toda em Nova Lisboa’. Apesar de a fase final ter sido desagradável, sonho com coisas boas, como os tempos da Cuca, que foram fantásticos. Afinal, foi em Angola que vivi o período mais importante da minha vida, dos 16 aos 36 anos.A Cândida Pinto foi lá fazer uma reportagem, ainda na sua primeira fase da RTP, e tirou umas fotografias da minha casa porque alguém lhe disse que foi ali que morei. Quando me vim embora, pensei que era por pouco tempo e deixei as chaves da casa e o carro a um rapaz negro de quem gostava muito e que trabalhava comigo na Cuca. A casa ainda está lá, meio abandonada. Nova Lisboa foi uma das cidades mais destruídas pela guerra, depois os chineses reconstruíram aquilo tudo.Vivo confortavelmente, com a minha reforma e a colaboração na SIC. Trabalho para me manter ativo. Não tenho extravagâncias, só gosto de ir a um restaurante comer um bom peixe.Graças a Deus! Nunca passei por nenhuma cirurgia e a única coisa que tenho são diabetes, que controlo facilmente. Enquanto for assim, terão de me aturar!