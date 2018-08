A grande maioria das crianças considera que é feliz, embora nem todas sejam felizes da mesma maneira e há também muitas que se acham infelizes. Os grupos que pior se sentem com a sua vida são as meninas e crianças que se sentem atraídas pelo mesmo género, ou por ambos os géneros. Mais de um quinto das meninas até aos 15 anos já se mutilou e cerca de metade (47%) das crianças que se sentem atraídas pelo mesmo género ou por ambos têm tendência a auto-mutilarem-se. Estes dados constam no sétimo relatório anual que mede a felicidade das crianças – O Relatório Boa Infância 2018, divulgado esta quinta-feira e com base em crianças do Reino Unido, de diferentes origens e meios sociais.

Este relatório elaborado pela Children’s Society tem por objectivo entender como as crianças se sentem consigo próprias e quão felizes estão com a sua vida em geral, e com certos aspectos da mesma, em particular. Para avaliar o grau de satisfação com a sua vida em geral são feitas três perguntas às crianças: que fazem parte do Programa de Medição do Bem-Estar das Nações Unidas. As perguntas são: Estás satisfeito com a vida no seu todo? Estavas feliz ontem? Sentes que a tua vida vale a pena?

Recorrendo à média das respostas, pode-se perceber que as crianças garantem que estão satisfeitas com a sua vida, classificando este parâmetro com 7,8 pontos, numa escala de 0 a 10. Questionadas sobre a sua percepção de bem-estar no dia anterior, os inquiridos revelaram que se tinham sentido felizes, avaliando este parâmetro em 7,5 pontos. Já relativamente ao sentimento de que a vida vale a pena ser vivida, a média dos resultados sobe para os 7,7 pontos. Estas perguntas fazem parte do Programa de Medição do Bem-Estar das Nações Unidas.

Entre as crianças que se mostravam pouco felizes com a sua vida (abaixo dos 10 pontos, numa escala de 0 a 20), quase metade (47%) apresentava sintomas de depressão, depois de lhes ser feita uma avaliação psicológica. O género feminino era aquele que apresentava os níveis mais baixo de felicidade geral com a sua vida, sendo que os rapazes mostraram acreditar ter mais dificuldades comportamentais e emocionais do que as raparigas.

O relatório mostra ainda que as raparigas são mais propensas a magoarem-se a si próprias do que os rapazes. Segundo mostram os dados, a possibilidade de meninas se auto-mutilarem é de 22%, enquanto nos rapazes esse valor baixa para os 9%.





Grupos mais propensos à auto-mutilação Foto: Children's Society

Os números tornam-se ainda mais preocupantes quando se olha para o que pode ser considerado a orientação sexual das crianças – o relatório deixou de lado a categorização de heterossexualidade, homossexualidade, ou bissexualidade, optando por questionar os inquiridos sobre os que as atraíam, já que a Children’s Society, os conceitos de orientação sexual podem sair da compreensão das crianças.

Segundo os dados recolhidos, crianças que se sentem atraídas por pessoas do mesmo género, ou que se identificam como atraídas por ambos os géneros, tinham mais propensão para se auto-mutilarem do que crianças que se sentiam atraídas pelo género oposto, ou por nenhum. Entre as crianças que afirmaram sentirem-se atraídas por ambos os géneros (menos de 6%), ou pelo mesmo género, 45,7% tinham-se auto-mutilado no ano passado.

Já entre as crianças que se sentiram atraídas por pessoas do sexo oposto (83%), a percentagem dos que se auto-mutilaram no último ano decresce para 14,7%. Entre as crianças que afirmaram nunca se terem sentido atraídas por ninguém (12%), os valores baixam para 5,6%.

Para avaliar o bem-estar geral das mais de 2.000 crianças britânicas que foram consultadas, a Children’s Society criou um questionário com dez parâmetros e cada criança respondeu ao questionário que lhes pedia que avaliassem a sua relação com a família, os amigos, o grau de felicidade que sentiam relativamente à sua casa, o seu estado de saúde, a forma como percepcionam o tempo que têm e como o ocupam, as suas prospecções de futuro, os seus pertences (as suas "coisas"), as suas hipóteses de escolha, a aparência e, por fim, a escola.

O relatório mostra ainda que, aos 14 anos, as meninas se mostravam menos felizes com a sua vida em geral do que os rapazes.

Relações com os outros

O parâmetro que maioria das crianças considera ser mais essencial para contribuir para a sua felicidade é a família.

O relatório mostra que as crianças que têm uma relação mais próxima com os pais registam níveis mais elevados de felicidade em geral com a sua vida. E ainda que a proximidade com a mãe tem mais preponderância com a felicidade das crianças. Como mostram os dados do relatório, as crianças que se sentem muito próximas dos pais têm um grau de satisfação com a sua vida de 9,1. O mesmo valor se verifica nos que têm uma relação mais próxima com a mãe.

No entanto, as crianças que afirmam ter uma "relação pouco próxima" com os pais indicam, em média, ser mais felizes (7.00) do que os que afirmam ter uma "relação pouco próxima" com as mães (5,30).

Os rapazes mostraram ainda ser muito mais próximos das mães do que as meninas. E mostram-se muito mais próximos dos pais do que elas, igualmente.

Já relativamente aos amigos, os rapazes mostraram dar mais importância à contribuição destes para a sua felicidade, enquanto as meninas acharam mais importante a sua aparência.

Comparação ao homólogo

Este relatório mostra que se têm verificado variações constantes no grau de satisfação das crianças com a sua vida. Por exemplo, nota-se, principalmente entre raparigas, um aumento da felicidade no parâmetro da família, entre 1995 e 2016

O índice que mede a felicidade na escola também sofreu um aumento constante a partir de 2004, ano em que começou a ser medido o índice. No entanto, em ambos estes parâmetros, nota-se uma variação ao longo dos anos, como mostra o gráfico abaixo reproduzido.

Índice de felicidade na escola Foto: Children's Society

Outro ponto com bastante importância na percepção positiva das crianças na sua vida é a satisfação com o seu aspecto. E nesse campo, os problemas com a imagem afectam mais as raparigas do que os rapazes, sendo que a auto-avaliação é muito mais baixa nelas (6,48) do que neles (7,48). As meninas dão também mais importância à preponderância da aparência na avaliação geral da felicidade do que os rapazes.

Os dados mostram que apesar de entre 1996 e 200 as raparigas estarem mais felizes com a sua aparência, essa tendência começou a decrescer e continuou num movimento descendente quase ininterrupto até 2016, em que o valor de felicidade com a aparência chegou a valores abaixo de 1996. Já a felicidade dos rapazes com a sua aparência situou-se sempre acima das raparigas, mesmo a das raparigas atingiu os seus píncaros e a deles o seu pico mais baixo.

Grau de felicidade em função do aspecto Foto: Children's Society

O relatório

Este relatório acaba com o modelo anteriormente utilizado, em que o bem-estar das crianças era avaliado segundo um questionário aplicado aos pais. Este relatório vem mostrar que as respostas dadas pelos pais e pelas crianças são bastante díspares, principalmente no que ao comportamento e campo emocional diz respeito.

O relatório recolheu dados de cerca de 2.000 crianças entre Maio e Junho de 2018. Segundo o relatório, o parâmetro em que as crianças se sentem mais felizes é com a relação familiar e os parâmetros em que se sentem menos felizes é com a escola e a sua aparência.

Numa escala de 0 a 20 (sendo 0 pouco felizes e 20 muito felizes), maior parte das crianças das crianças sente que está acima de metade da tabelas (só 11% disseram estar abaixo dos 10 pontos).