Sábado – Pense por si

ao telefone com Rafael Ferreira

Rafael Ferreira: “Não aguento mais a barba. Vou cortá-la”

Susana Lúcio
Susana Lúcio 09 de dezembro de 2025 às 23:00

O ator, de 27 anos, protagoniza a longa-metragem Playback, que retrata os momentos altos da vida do cantor Carlos Paião. Deixou crescer a barba, usou próteses no nariz e vai cantar uma canção inédita.

Durante um mês, Rafael Ferreira estudou a forma de estar e de cantar de Carlos Paião. O cantor que venceu o Festival da Canção de 1981 com Playback, e que foi autor de êxitos como Cinderela, tornou-se um mito após a sua morte prematura, em 1988, aos 30 anos. As filmagens terminaram no dia 6, depois de um mês quase sem folgas. “Tem sido intenso, mas muito recompensador”, diz o ator à SÁBADO. O filme es treia no verão de 2026.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Indústria cinematográfica Celebridades Casamento Televisão Carlos Paião Porto Lisboa TVI Futebol Clube Famalicão Moreirense Futebol Clube YouTube
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Rafael Ferreira: “Não aguento mais a barba. Vou cortá-la”