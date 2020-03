Gosta-se da fotografia ou da descrição, o polegar arrasta para a direita. Não se gosta, vai para a esquerda. Quando há um match, manda-se uma mensagem. Há quem tenha frases feitas e quem comece com um simples "olá". Há também quem atire logo a matar e confesse a verdadeira razão para estar ali: procuram uma relação "romântica" intensa, mas de curta duração. Mas o coronavírus veio alterar a forma e o propósito com que são usadas as novas aplicações de procura de relações.

Ricardo (nome fictício) usa o Tinder de forma inconstante há mais de dois anos. No entanto, deixou de fazer swipes há cerca de um mês. Ficou então surpreendido quando recebeu uma mensagem de um contacto com quem tinha dado "match" há algumas semanas. "Hey", pode ler-se na conversa. Ricardo respondeu com uma referência à quarentena e rapidamente descobriu que estava a conversar com uma enfermeira que estava sem mãos a medir devido à pandemia.



Quando o vírus começou a afetar mais os países americanos o próprio Tinder aconselhou os utilizadores daquele continente: "Queremos que se continuem a divertir, mas protegerem-se do coronavírus é mais importante", lembrando alguns dos conselhos da OMS, como lavar as mãos ou manter a distância social.

Foi o que aconteceu a Ricardo e o seu match: conversaram durante uns dias, mas nunca a conversa evoluiu para uma tentativa de se verem. Foi uma conversa de dois desconhecidos que, por acaso, se conheceram numa aplicação que, por norma, serve para proporcionar encontros amorosos.

Já Alice (nome fictício) começou a usar outra aplicação de encontros recentemente. Criou-a pouco antes de o Covid-19 ter oficialmente chegado a Portugal. Tinha tido vários matches e vários pedidos de mensagens. Tinha inclusive um encontro marcado, mas que acabou por não se concretizar devido ao vírus.

Isso não a impediu de continuar a fazer swipes e matches. Afinal, os dias parecem mais longos e é preciso manter distrações. A utilizadora explica que neste momento não procura encontros, apenas conversar. Mas alguns dos seus matches parecem menos preocupados do que ela com a possibilidade de contrair o vírus. Um deles deu a entender que por ele haveria um encontro. Alice deixou a pergunta sem resposta.

Sem resposta não fica nenhuma mensagem que caia no telemóvel de João Ribeiro. "Já houve pessoas com quem falei há vários meses a voltar a mandar mensagem só para falarmos um bocadinho. E eu, como estou no mesmo barco que elas, respondo. Até alarguei o meu leque", explica. Anteriormente João tinha colocado na aplicação de telemóvel que procurava apenas mulheres entre os 25 e os 35 anos (ele tem 29). Agora alargou dos 20 aos 50 anos. "Há muitas pessoas que só querem conversar e eu assim também me sinto menos sozinho."



João mostrou-nos um "print screen" de uma sequência de três mensagens que recebeu. Nelas lê-se:



- "Fala comigo, por-favor";

- "Olá. Estou aqui só para conversar";



- "Já não falamos há algum tempo. Estás bom?"

Questionamos se aceitaria um encontro com um desconhecido nesta altura, João diz que quase de certeza que não. "Teria de perceber se estão isolados há pelo menos 14 dias, como eu e se não há riscos. E nesta altura tinha mesmo de me dar muito bem com a pessoa para aceitar um date."

Ricardo partilha da mesma opinião. Recentemente conheceu uma pessoa através das redes sociais (não uma aplicação de encontros) e tem conversado com ela nos últimos dias. Confessa que não estava à espera, mas que tem gostado de manter conversa e que até simpatiza com a pessoa que está do outro lado. Confessa que não garante conseguir vir a ter a disciplina que tem sido aconselhada: "Não sei não…"

Recentemente, um sexólogo afirmou à SÁBADO, num artigo sobre o "sexo em tempo de pandemia do coronavírus" que "se estamos a falar de casais que vivem juntos, sem sintomas ou doença, não é a relação sexual que vai potenciar a transmissão", mas que saídas com desconhecidos são para esquecer.

Encontros no Tinder? Só virtuais. "Agora é resfriar, não convém essa prática. Há que ter cuidados redobrados quando nos relacionamos sexualmente, com várias pessoas, por esta e por outras doenças."