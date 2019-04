Munira Abdulla estava em coma desde 1991, após proteger o filho num acidente de carro. Acordou em 2018 e a vida nunca mais será a mesma.

A vida de Munira Abdulla mudou aos 32 anos. Em 1991 em Alaide, Arábia Saudita, a mulher teve um acidente de carro com um autocarro escolar. Para proteger o filho, que seguia no banco de trás, Abdulla abraçou-o. Enquanto o filho sofreu apenas apenas ferimentos ligeiros, a mãe ficou com uma lesão cerebral. Assim ficou, até acordar em 2018.





"Eu nunca desisti dela, porque sempre tive a sensação de que um dia ela iria acordar", afirma o filho Omar Webair ao jornal "The National". Visitava sempre a mãe em coma, apesar de ter que caminhar quatro quilómetros para a ver. E nunca perdeu a esperança, apesar dos médicos desanimados.



Após anos a ser transferida de hospital em hospital, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, pagou um tratamento especializado na Alemanha em 2017. Em junho de 2018, Abdulla acordou e chamou por Omar: "Era ela! Ela estava a chamar meu nome. Durante anos, sonhei com esse momento e o meu nome foi a primeira palavra que ela disse."



Ao mesmo jornal, o neurologista alemão que tratou de Abdulla diz que, durante o tratamento, favoreceu "consciência, para que prosperasse dentro de um corpo saudável". "A consciência é assim, como uma planta delicada que precisa de um bom solo para crescer", explica o médico Ahmad Ryll.



Esta terça-feira, a Munira Abdulla voltou para casa.



Em abril de 2016, a SÁBADO publicou a história de sete pessoas que deixaram um estado vegetativo. Umas escreveram livros, outras ficaram com lesões permanentes.