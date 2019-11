Foi a 6 de novembro de 1989 – passaram agora 30 anos. Recorda que a Rua Sésamo foi um programa revolucionário numa altura em que só 30% das crianças portuguesas – dos 3 aos 5 anos – andavam no jardim de infância. Mais nenhum programa infantil teve o mesmo impacto do Poupas, do Ferrão e companhia. A antiga diretora pedagógica é hoje, aos 77 anos, presidente do Conselho Nacional de Educação e diz que a escola tem de ser repensada.Sim. Todas. Por exemplo, o Poupas representava o menino de 5 anos com quem as crianças se podiam identificar. Outro caso, era o Gil. Nós queríamos uma pessoa que fosse africana ou luso-africana. Mas na altura foi muito difícil.Não havia atores africanos. Mas conseguimos o Pedro Wilson [que entrou na novela A Única Mulher], que fazia de Gil. Queríamos dar-lhe uma profissão muito valorizada, por isso, era médico. Depois, com as raparigas, tínhamos a preocupação de fazer com que trabalhassem, que fossem ativas. As crianças gostavam muito da Guiomar, diziam que era bonita, porque tinha os cabelos compridos. A Alexandra Lencastre nem gostava do nome da personagem, mas lá a consegui convencer.No início, sim, para explicar como era cada uma das personagens. A preferida das crianças era a Avó Chica, a seguir ao Poupas. Acho engraçado porque quando perguntámos o motivo diziam: "Porque ela está lá."Sim. Mostrámos que os programas educativos podiam ser interessantes, bons, úteis e apelativos. Demonstrámos que se podia aprender com a televisão e que as crianças muito pequenas podiam aprender – os pais ficavam surpreendidos com as coisas que os miúdos diziam. Além disso, mostrámos que a educação é uma coisa boa e que se pode aprender em muitos sítios diferentes e com pessoas diferentes, e que se aprende ao ver a relação entre as personagens. Também recebíamos reações de adultos. Houve muitos adultos que não sabiam ler e escrever e que aprenderam com a Rua Sésamo. Tenho pena de não termos estudado isso.