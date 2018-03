Mulher matou namorado em vídeo para o YouTube

Uma mulher do Minnesota, EUA, disparou um revólver a pedido do pai da filha de três anos que colocou à frente uma enciclopédia

Um tribunal do Minnesota condenou a seis meses de cadeia uma mulher de 20 anos que matou o namorado a tiro, quando este lhe pediu para disparar contra ele, convencido que uma enciclopédia o protegeria.

Já não era a primeira vez que Monalisa Perez, de 20 anos, protagonizava com o namorado, Pedro Ruiz, vídeos com desafios para o colocar no YouTube. Em Junho do ano passado aceitou fazer "o mais perigoso até ali", escreveu no Twitter momentos antes.

À frente da filha de três anos e grávida do segundo filho, Monalisa Perez disparou contra o namorado que se situava a apenas 30 centímetros de distância e tinha uma enciclopédia de capa dura com cerca de 4 centímetros de espessura a sua frente.

Ao contrário do que tinha acontecido numa primeira experiência, a bala atravessou o livro e matou Pedro Ruiz.

"Isto não era suposto ter acontecido. Isto nunca devia ter acontecido. Eles estavam apaixonados. Foi um desafio que correu mal", disse a tia da vítima, Cláudia Ruiz.

O juiz teve em consideração as circunstâncias infelizes do incidente e decidiu condenar Monalisa Perez a 180 dias de prisão, alternando 10 dias de cadeia com 10 dias de liberdade condicional.

A arguida foi ainda banida de possuir armas de fogo e proibida de usufruir financeiramente do incidente.