PS quer que Governo promova campanhas para combater violência no namoro

Lusa 13:53
Com a disponibilização de informação sobre os apoios existentes para as vítimas.

O Grupo Parlamentar do PS propõe ao Governo que lance campanhas nacionais para combater a violência no namoro, com a disponibilização de informação sobre os apoios existentes para as vítimas.

Isabel Moreira assina a iniciativa
Isabel Moreira assina a iniciativa João Cortesão/Cofina Media

No projeto de resolução (uma recomendação, sem força de lei) a que a agência Lusa teve acesso, os deputados socialistas querem que o Governo "promova campanhas nacionais regulares sobre o impacto da violência no namoro para uma vida com autonomia, sem medo, e de empoderamento das/os jovens para relações saudáveis libertas de violência, onde se tratem as temáticas da violência no namoro, 'stalking', 'sextorsion', entre outras, através de metodologias dinâmicas que promovam a implicação dos/as jovens em processos de mudança saudável".

O PS recomenda também que seja assegurado o acompanhamento de casos de violência no namoro e que seja disponibilizada informação "aos e às jovens sobre os apoios existentes para quem necessita de acompanhamento" e criados "espaços seguros onde os e as jovens possam falar sobre sentimentos e dúvidas".

As deputadas Elza Pais, Patrícia Faro e Isabel Moreira, que assinam a iniciativa, pedem igualmente a divulgação "do número de casos acompanhados pelos serviços e/ou encaminhados para outras entidades, indicando de que entidades se tratam".

Defendem ainda que sejam incluídos nas abordagens da violência no namoro "temas como respeito, consentimento e igualdade de género" e seja avaliado o impacto "das campanhas ou outras iniciativas implementadas para prevenção e combate à violência no namoro".

No projeto de resolução, o Grupo Parlamentar do PS refere que "são vários os diagnósticos e estudos que têm vindo a revelar uma realidade muito preocupante de situações de violência no namoro, especialmente entre os mais jovens".

"Pese embora todas as intervenções realizadas, campanhas lançadas e alterações legislativas efetuadas, o fenómeno da violência no namoro persiste em percentagens elevadas, que continuam a suscitar elevadas preocupações", alertam os socialistas.

O PS defende ainda que "a violência no namoro se combate através de estratégias de prevenção de educação para os direitos e para a cidadania, que deverão, entre outras, integrar os conteúdos programáticos da disciplina de Educação para a Cidadania, a qual deverá ter especificamente uma unidade sobre violência no namoro".

Tópicos violência Partido Socialista Isabel Moreira Elza Pais
