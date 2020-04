Provador: e se houvesse uns ténis que impedissem o cansaço?

O primeiro teste aos novos ténis de corrida da Asics redundou num equívoco: usei-os numa viagem de avião com escala, ou seja, com fila de embarque a dobrar – o contexto ideal para calçado leve e confortável, certo? Errado, mas o equívoco, admito-o, foi todo meu. Ao contrário do que canta Nancy Sinatra (These Boots Are Made for Walkin’), estes Asics não foram feitos para andar, mas, isso sim, para correr.O que torna o caminhar pouco natural é a forma como a sola foi desenhada para impulsionar o movimento para a frente com o mínimo dos esforços. Um passo é seguido de outro, que é seguido de outro, em ritmo crescente, e de repente estamos a correr quando só queríamos andar três metros. O que faz os Asics Glideride inadequados para o controlo de segurança nos aeroportos é exatamente o que os torna perfeitos para a corrida.A sola ergonomicamente curvada é um dos truques para fazer correr mais, cansando menos. Nunca tive o hábito de correr a não ser atrás de uma bola, e ultimamente nem isso, portanto impressiona o quão pouco cansativo tem sido levar os Asics Glideride a dar umas voltas pelo bairro.As distâncias têm sido curtas – não há milagres, muito menos quando não há pulmão para aguentar as correrias –, mas intensas. As pernas parecem não se cansar e o dia seguinte não traz músculos nem articulações doridas, apenas vontade de voltar a deixar a quarentena para trás por mais meia hora.www.asics.com