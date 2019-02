O produtor enviou e-mails a repreender os críticos de cinema que, no seu entender, disseram mal do filme que ganhou o Óscar de Melhor Filme.

Um dos produtores do filme Green Book: Um Guia para a Vida - que venceu o Óscar de Melhor Filme na cerimónia deste ano - enviou e-mails a críticos que considerou dizerem mal do filme em questão.



Uma jornalista da cadeia televisiva norte-americana NBC mostrou imagens de um e-mail que terá recebido de Charles B. Wessler, um dos produtores de Green Book: Um Guia para a Vida. Nesse e-mail, o produtor criticava o artigo de Jenni Miller da jornalista intitulado "The Green Book is a movie about racism, made by white people for white people. See the problem?" ["The Green Book é um filme sobre racismo, feito por pessoas brancas para pessoas brancas. Consegue ver o problema?", em tradução livre].



No e-mail em questão, o crítico afirmava: "O Green Book é o mais longe possível de um filme racista que existe (...) Foi feito por pessoas brancas e pessoas pretas". O produtor disse ainda que, "a maior parte dos afro-americanos ADOROU o filme".





here’s the email I received about Green Book from one of the producers. I censored the name of the editor he cc’d, which I guess was supposed to be a power move? anyone who has received something similar, feel free to reach out. pic.twitter.com/LIiV4CEp3Z — Jenni Miller (@msjennimiller) February 25, 2019

No seu artigo, Miller escreveu que "se o Green Book quer ser levado a sério como um filme contra o racismo - como se tem posicionado - deve confrontar a realidade racista e as pessoas que foram diretamente afetados (e ainda são) de uma forma profunda e honesta".O produtor acusou ainda a jornalista de parecer estar a escrever para a FOX. "Eu não vou continuar a dizer o quão errada está, mas a senhora tem uma GRANDE responsabilidade para escrever sobre a VERDADE quando escreve para a NBC. A senhora, por outro lado, está a escrever como uma jornalista da FOX".K. Austin Collins, da Vanity Fair, disse ter também recebido uma mensagem de Wessler.