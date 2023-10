Até meados de setembro, era esperado que a produção de castanha atingisse valores recorde este ano e chegasse perto das 50 mil toneladas. No entanto, as ondas de calor que se fizeram sentir no final do mês, juntamente com a precipitação elevada e o aparecimento de fungos, levaram à queda da produção para metade (cerca de 25 mil toneladas).