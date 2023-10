As aflições urinárias dos motoristas da Amazon regulam-se pela pressa da gigante de e-commerce. Quem não aguenta, supostamente urina para garrafas de plástico durante os turnos. A situação "degradante", classifica um deles, acaba de ser denunciada pelo britânico Oobah Butler, de 31 anos, no documentário The Great Amazon Heist (o grande assalto à Amazon), transmitido pelo canal britânico Channel 4 no passado dia 19 e que está a causar grande polémica.