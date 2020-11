Fados de Amália encenados por João Botelho no CCB

Muito se tem celebrado o centenário do nascimento de Amália Rodrigues este ano e o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, associa-se aos festejos recebendo um espectáculo inédito, na quinta e na sexta feira, 26 e 27 de novembro, às 19h.Com encenação do cineasta João Botelho, socorrendo-se de vídeos e muito cuidado nos figurinos, e narração de Pedro Inês, Amália – A Voz Maior do que o Fado levará ao Grande Auditório as vozes dos fadistas Ana Quintans, Camané e Ricardo Ribeiro e da espanhola (e fã devota da diva) Luz Casal, acompanhadas por um Quarteto de Cordas (Ana Pereira, Joana Cipriano, Nuno Abreu e Tomás Soares), a guitarra portuguesa do sobrinho-neto da própria, Gaspar Varela, o piano de Mário Laginha (que no final de 2019 gravou Aqui Está-se Sossegado, um álbum sublime, em parceria com Camané) e ainda Carlos Manuel Proença, José Manuel Neto e Paulo Paz (respetivamente viola de fado, guitarra portuguesa e o contrabaixo).A propósito, pouco revelando sobre o resultado mas fazendo adivinhar um grande serão de poesia cantada, João Botelho descreve assim o desafio: "Das ruas estreitas aos grandes palcos para seduzir o mundo inteiro. O preto e os olhos fechados, para que se ouvisse aquela Voz. Emoção pura. Fados tradicionais, cantora ibérica, mezzo-soprano e atriz dramática. Grandes poetas. Ela própria, Homem de Mello, Mourão Ferreira, Alegre, O’Neill, Camões. E os filhos que ela deixou! Alguns deles estarão aqui hoje para prolongar 'a universalidade do seu grito e do seu sorriso'. O CCB convidou-me para organizar as luzes e as sombras deste espectáculo. Era o que faltava eu dizer não."