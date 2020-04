A Nova Pastelaria: Daniel Leal levou a pastelaria francesa para Paços de Ferreira

No Norte, "a pastelaria de rua está muito enraizada, mas também muito industrializada", diz. Ele próprio começou por trabalhar, aos 17, numa loja onde se "sentia um funcionário a executar fórmulas: juntas este pó com este líquido e dá um bolo de chocolate", lembra.



Para fugir a isso foi para a Escola de Hotelaria de Óbidos e depois de trabalhar com os grandes em Espanha voltou à terra natal com produtos refinados e feitos de raiz - inédito na zona. Abrir uma pastelaria francesa em Paços de Ferreira mete medo, garante Daniel Leal. Em 2019 abriu a Nougat Pâtisserie, uma casa dedicada a clássicos como o gâteau ópera, o Paris-Brest ou os éclairs.No Norte, "a pastelaria de rua está muito enraizada, mas também muito industrializada", diz. Ele próprio começou por trabalhar, aos 17, numa loja onde se "sentia um funcionário a executar fórmulas: juntas este pó com este líquido e dá um bolo de chocolate", lembra.Para fugir a isso foi para a Escola de Hotelaria de Óbidos e depois de trabalhar com os grandes em Espanha voltou à terra natal com produtos refinados e feitos de raiz - inédito na zona.

"No início tinha de ter brigadeiros ou cheesecake [ainda os faz por encomenda]. Queria deixar as pessoas à vontade, não se podiam sentir intimidadas por não reconhecer nada", explica.



Num ano conseguiu render os clientes aos macarons, por exemplo, e tornou o público exigente: pedem-lhe doces criados por ele, como o nougat de cho, "a bombinha de chocolate com caramelo salgado no interior", ou bolo Juliana, com banana e chocolate - os sabores preferidos da namorada.