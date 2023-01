Tim abre escola de rock e dá aulas de baixo

Às segundas-feiras, o vocalista dos Xutos ensina novos roqueiros a serem virtuosos da guitarra. As aulas começam em fevereiro, num espaço no Saldanha, Lisboa, comprado pelo próprio e pelos dois filhos.

A nova escola de rock cola-se a Tim, cofundador e vocalista dos Xutos & Pontapés. Aos 62 anos, aposta em dar formação à próxima geração de roqueiros, que gostem de tocar em banda, e embarca no projeto com os dois filhos (Sebastião, de 33 anos, e Vicente, 30). Acabam de abrir um espaço no Saldanha, em Lisboa, baptizando-o de Voar (tema seu de 1999) – alude à "ascensão e libertação" pela música, explica o próprio à SÁBADO.