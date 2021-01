O Papa dedica algum tempo às mulheres. Primeiro, destaca o papel que tiveram durante a pandemia, que garante ter sido diferente do dos homens, porque "70 por cento dos que trabalham na saúde são mulheres" e foram as que sofreram maio impacto económico porque são dominantes "no setor informal ou não remunerado". Mais: "Os países com mulheres como presidentes ou primeiras-mi­nistras, no conjunto, reagiram melhor e mais rapidamente do que outros à pandemia, tomando decisões com rapidez e comunican­do-as com empatia." Depois, realça a entrada nas mulheres no Vaticano durante o seu papado, nomeadamente as nomeações para alguns sub-secretarias, para a direção do Museu do Vaticano ou para consultoras em organismos da Santa Sé.





"Escolhi-as por causa das suas qualificações, mas também por­que creio que, em geral, as mulheres são melhores administradoras do que os homens. Entendem melhor os processos, sabem como levar projetos para a frente. De modo que, nestes casos, não só tinham a competência e a formação profissional de que necessi­távamos – que muitos dos homens também tinham –, como para além disso traziam a sua experiência pessoal na organização da vida do dia a dia, em múltiplos aspetos, como mães, donas de casa, integrando grupos de reflexão.""Descrever as mulheres como 'donas de casa' é muitas vezes considerado degradante, e por vezes é usado como tal. Dona de casa tem o significado do grego oikos e nomos, de onde deriva a palavra 'economia': a arte de gerir um lar. Gerir um lar não é tarefa menor; implica fazer diversas coisas ao mesmo tempo, ser flexível, conciliar interesses diferentes e ter uma certa astúcia. As donas de casa falam três línguas ao mesmo tempo: a da mente, a do coração e a das mãos."