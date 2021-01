Morreu o filantropo e escritor José Telo de Morais

Médico, escritor, filantropo e invulgar coleccionador de arte, José Telo de Morais morreu, este sábado, em Coimbra, aos 91 anos de idade.

A Câmara Municipal de Coimbra evocou o falecimento vincando que, "a par de intensa actividade profissional e associativa", o radiologista e a mulher, Maria Emília, dedicaram-se a reunir "uma vasta e valiosa colecção de arte".

Pintura, cerâmica, escultura, mobiliário e artigos em prata avultavam no acervo de Telo de Morais, que doou esse espólio à Câmara conimbricense. Da pintura fazem parte centenas de obras dos mais representativos artistas portugueses de um período compreendido entre meados do século XIX e meados do século XX.

"Para honrar e expor condignamente" tal espólio, proveniente de vários pontos do mundo, a autarquia requalificou o Edifício Chiado, no centro histórico da cidade.

Primeiro núcleo do Museu Municipal de Coimbra, o Edifício Chiado passou a acolher o acervo da colecção de arte do médico.

O líder do Município conimbricense, Manuel Machado, que lamentou a morte de José Telo de Morais, realçou "a generosidade e a humanidade" que eram apanágio do médico.

"Telo de Morais dedicou a sua vida à Medicina humanista e à cultura, tendo direccionado, generosamente, estas actividades para o colectivo", acentua o autarca, recordando a generosa doação de uma colecção de arte à cidade.