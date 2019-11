ePaper ou encontre-o nas bancas a 20 de novembro de 2019.

O Ribeiro foi durante 22 anos o porteiro do mais famoso clube noturno de Lisboa. Aquele onde iam todas as elites: financeiras, desportivas, jornalísticas, empresariais, políticas, policiais e culturais, que faziam do Elefante Branco – ou "trombinhas" como era conhecido pelos frequentadores habituais – um ninho de poderosos. Um segredo de homens.Muito poucas, só portuguesas, não chegavam a 20. Tinham transitado do antigo. O grande arranque daquilo em mulheres foi em 1988/89, com as brasileiras que apareceram ali de enxurrada. Oitenta por cento dos clientes iam para lavar a vista, para beber um copo, conviver, não iam à procura de alguém para ir para a cama. É que vocês [jornalistas] têm a mania das casas de alterne. Já expliquei 10 vezes que não é. Com a chegada das brasileiras, as portuguesas passaram à disponibilidade, ficaram logo reformadas. Uma brasileira fala de tudo e mais alguma coisa. São diferentes. Fisicamente, melhores... [no livro, Ribeiro acrescenta a desinibição sexual]. Eram meigas, educadas, não tinham pressas. As portuguesas era logo: "Oiça lá, você chamou-me p’ra quê? P’ra estar aqui? Vamos lá [sair do Elefante Branco, regra geral para um hotel ou pensão] ou não vamos lá? Quer dizer…" A brasileira não dizia isso.