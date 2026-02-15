Polícias disfarçados detêm dupla no Carnaval do Rio

Com máscaras da Casa de Papel ou mascarados de Capitão América, polícias brasileiros marcaram presença no desfile de carnaval disfarçados.

Dois agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro detiveram dupla de assaltantes que foram apanhados em flagrante delito esta sexta-feira. As imagens tornaram-se virais já que os agentes estavam mascarados como personagens de banda-desenhada ou da série Casa de Papel, para passarem despercebidos. A patrulha estava a ser acompanhada por drone que sinalizou os assaltos.



“Acabou a festa de carnaval para uma dupla de ladrões. Policias civis disfarçados num bloco de Santa Teresa apanharam o furto de um telemóvel e detiveram os criminosos em flagrante”, assinalaram as autoridades, nas redes sociais, partilhando imagens da detenção.

Os agentes, que envergavam fatos das personagens da série “Casa de Papel”, do filme "Sexta-feira 13" e do super-herói Capitão América deram conta de que uma mulher arrancou o telemóvel da mão de um folião e passou-o a um homem, lê-se no portal G1. Ao intercetar os assaltantes, a polícia recuperou cinco telemóveis, que serão analisados e devolvidos aos proprietários.

Os detidos já tinham cadastro, tendo a mulher já sido detida oito vezes o homem pelo menos uma vez. O g1 detalhou que a assaltante é membro de um gangue familiar especializado neste crime.

De acordo com o Ministério do Turismo brasileiro, o número de foliões que vão participar em desfiles, de blocos, andar atrás de um trio elétrico e fantasiados será 22% maior do que em 2025 e deverá injetar na economia mais de 18 mil milhões de reais (2,9 mil milhões de euros).

Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Olinda e Recife devem reunir mais de 40 milhões de pessoas naquela que é a maior festa popular do Brasil.