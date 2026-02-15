Família de javalis atravessa marina de Albufeira a nado

PSOE e Podemos apresentam medida para proibir futebol nos recreios: "Desporto tóxico"
Gabriela Ângelo
Animais foram fotografados por pescadores a nadar junto ao porto de recreio.
Uma família de javalis, dois adultos e duas crias, foi avistada este domingo a atravessar a marina de Albufeira.
Segundo foi possível apurar, os animais foram fotografados a nadar junto ao porto de recreio e continuaram o seu caminho fora de água junto à Igreja da Orada.
Tudo indica que seja a mesma família de javalis que foi avistada e filmada, dias antes, a caminhar numa estrada em Armação de Pêra, a cerca de 15 quilómetros de distância.