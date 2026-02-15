Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Vida

Família de javalis atravessa Marina de Albufeira a nado

CM 19:20
As mais lidas

Animais foram fotografados por pescadores a nadar junto ao porto de recreio.

Uma família de javalis, dois adultos e duas crias, foi avistada este domingo a atravessar a marina de Albufeira.

Família de javalis atravessa marina de Albufeira a nado
Família de javalis atravessa marina de Albufeira a nado
Família de javalis atravessa marina de Albufeira a nado
Família de javalis atravessa marina de Albufeira a nado

Segundo foi possível apurar, os animais foram fotografados a nadar junto ao porto de recreio e continuaram o seu caminho fora de água junto à Igreja da Orada.

Tudo indica que seja a mesma família de javalis que foi avistada e filmada, dias antes, a caminhar numa estrada em Armação de Pêra, a cerca de 15 quilómetros de distância.

Tópicos javalis Famílias Em Família Armação de Pêra
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Família de javalis atravessa Marina de Albufeira a nado