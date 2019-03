A história de Pigcasso é digna de filme. Em 2016, a porca originária da África do Sul esteve prestes a ser encaminhada para um matadouro mas, três anos depois, é uma figura mundial no mundo da arte. Agora, o suíno apelidado em honra ao pintor espanhol Pablo Picasso é a nova estrela da Swatch, a conhecida marca de relógios suíça, que lançou uma nova edição limitada com desenhos seus em honra do ano chinês do Porco.

Com apenas quatro semanas de idade, Pigcasso foi resgatada de um matadouro por Joanne Lefson, uma ativista e fundadora do Farm Sanctuary, uma organização que abriga animais na capital sul-africana, Cidade do Cabo. "A Pigcasso teria sido uma fatia de bacon aos seis meses de idade. Em vez disso, está a inspirar as pessoas a olharem para porcos de maneira diferente", afirmou a cuidadora em entrevista ao site Inside Edition.

E o amor pelos pincéis nasceu naturalmente. Num dia, Joanne trouxe alguns objetos para os seus animais brincarem e reparou rapidamente que Pigcasso nutria um especial afeto por pincéis e tinta. "Era a única coisa que não comia. Não faltou muito até começar a dançar com o seu nariz sobre um quadro", contou Lefson em entrevista à revista da National Geographic.

Os seus quadros começaram a ganhar atenção quando possíveis compradores de Nova Iorque começaram a demonstrar interesse e a oferecer até 700 euros por quadro – que agora podem chegar aos 3000 euros. No entanto, a amiga de Pigcasso garante que esta só pinta quando quer e que até tem o seu próprio estúdio onde se inspira.

Pigcasso tem o seu próprio estúdio na África do Sul e a sua própria plataforma e redes sociais, onde mostra um pouco da sua arte. No ano passado, tornou-se o primeiro animal a ter a sua própria exposição e "Oink!" esteve em cidades como Paris, Londres, Berlim ou Amesterdão a espalhar um estilo de pintura que é descrito como "expressionismo abstrato".

No mês passado, a Swatch anunciou a sua nova coleção limitada referente ao ano chinês do Porco. A "Swatch Art Special", criada com desenhos que Pigcasso fez com o seu nariz, é descrita pela marca de relógios como sendo "obras de arte que espantam tanto como os 200 quilos de talento que correm pela sua gordura cor-de-rosa".