Quadro perdido de Caravaggio rejeitado pelo Louvre pode valer 116 ME

Os vendedores de uma pintura perdida de Caravaggio anunciaram planos de a vender no próximo verão. O valor? 100 milhões de libras (cerca de 116 milhões de euros), segundo avança o The Guardian. O quadro foi descoberto acidentalmente num sótão de Toulouse em 2014 e examinada por especialistas em História da Arte e analisada cientificamente, levando à conclusão de que corresponde a uma pintura que Caravaggio terá assinado em 1607.

Em 2016, o governo francês proibiu a exportação da pintura para permitir investigações e providenciar tempo ao Louvre para que pudesse considerar a sua compra. No entanto, o museu concluiu que não valia a pena comprá-la por já ter três Caravaggios. Dúvidas sobre a autenticidade da obra também pesaram na decisão do museu parisiense. A decisão abriu caminho para um leilão, que terá lugar a 27 de junho em Toulouse, onde os proprietários pretendem vendê-la por um valor que deve ultrapassar os 100 milhões de libras.

A pintura retrata uma história bíblica sobre Judith, uma jovem viúva na cidade de Bethulia, que põe fim ao cerco assírio na sua cidade, seduzindo e decapitando os os homens. Há lacunas na odisseia do quadro, contudo, um dos possuidores do mesmo diz que isso se deve à irrelevância a que Caravaggio havia sido remetido na altura. "Caravaggio como artista estava totalmente fora de moda de 1650 a 1950. As suas pinturas não valiam nada, ninguém as procurava".



Há 68 pinturas conhecidas de Caravaggio, das quais apenas quatro se encontram em mãos privadas.