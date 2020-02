Peça que dá para o torto no Casino Lisboa

Alexandre Carvalho, Cristóvão Campos, Igor Regalla, Inês Castel-Branco, Joana Pais de Brito, Miguel Thiré, Telmo Mendes, Telmo Ramalho, João Veloso, Rita Silvestre e Valter Teixeira

Inês Castel-Branco junta-se ana comédia (sobre a encenação de um thriller que desata a correr muito mal) A Peça que Dá para o Torto.A estreia deste original inglês de 2012, que chega a Portugal com um vasto historial de sucesso (incluindo Tonys na Broadway) e adaptação de Nuno Markl, é na quarta-feira, 12 de fevereiro, no auditório do Casino Lisboa, com bilhetes de €18 a €22.