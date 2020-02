A escritura foi lavrada a 5 de dezembro de 2019 em Lisboa. Os ainda proprietários estavam representados por um procurador. Do outro lado estava Fernando Manuel Neves Gomes, pela Seven Properties – Sociedade de Investimentos Imobiliários S.A., de que é presidente do conselho de administração. A empresa foi constituída em 2006 com um capital social de €50 mil e em 2017 fez um aumento de capital para €5 milhões. As ações eram ao portador - e, segundo o Portal da Justiça, não passaram a nominativas (com identificação do titular), como manda a lei. A Seven tem apenas um empregado. Neves Gomes não respondeu à SÁBADO.O aumento de capital terá implicado a entrada de um novo acionista. Aparece agora como vogal Anna Sjöholm, que apresenta como morada "WorldWide Formations, PO BOX33964, Dubai". A WorldWide Formations é especializada em paraísos fiscais e já em 2016 aparecia nos Panama Papers: a sua morada era também a de uma outra empresa que depois se ramificava em vários paraísos fiscais até terminar num magnata do petróleo norueguês. Aligou para a sua sede no Dubai para perguntar por Anna Sjöholm. "Não trabalha cá ninguém com esse nome." A empresa remeteu-se depois ao silêncio sobre o porquê de a sua morada aparecer numa vogal de uma empresa portuguesa. "Mesmo que tal cliente exista, não podemos dar-lhe qualquer informação." Tudo indica que será uma empresa que cria empresas para os clientes dando-lhe assim uma morada.O processo tem levantado polémica em Setúbal devido às ações tomadas no terreno pelos novos donos (ver fotogaleria), com a presidente da câmara, Maria das Dores Meira, a dizer que está a acompanhar o assunto com representantes do novo proprietário. Aperguntou à edilidade com quem é que estão a falar exatamente, mas não houve resposta, apesar de inúmeras insistências ao telefone e por email.Toda a história na revistajá nas bancas.