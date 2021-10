Parque da Comenda. Proprietários vedaram acesso ao público, mas garantem que é temporário

A Quinta da Comenda, no Parque Natural da Arrábida, continua a ser motivo de contestação, quer por parte dos moradores de Setúbal, quer por parte da autarquia. Desta vez, os proprietários, que compraram a herdade no final de 2019 por 16 milhões de euros, vedaram o Parque de Merendas da Comenda, um espaço usado pelo público há mais de 50 anos e onde a Câmara Municipal de Setúbal já gastou cerca de 136 mil euros. Da Quinta da Comenda, além do parque de merendas, faz ainda parte o palacete da Comenda, um edifício com dez quartos e com acesso privilegiado a uma pequena praia.

No domingo, juntaram-se centenas de pessoas em protesto contra a vedação daquele espaço e, segundo o jornal O Setubalense, a Câmara Municipal avançou com o embargo da obra, cuja vedação impede agora o acesso ao espaço de merendas. A obra em causa pretende criar um Centro Interpretativo com espólio arqueológico.

Na manifestação esteve também presente André Valente Martins, que assume o cargo de presidente da Câmara Municipal de Setúbal na próxima sexta-feira. Através das redes sociais, o novo autarca garantiu que vai pedir esclarecimentos às entidades competentes - ICNF, APA e DGPC -, defendendo "sempre o uso público daquele espaço".