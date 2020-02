O novo filme de Polanksi é uma auto-defesa

Uma das funções de um crítico de cinema é decifrar os objectivos e intenções do filme em análise, em particular quando o realizador ou argumentista é alguém com um percurso que permita encontrar pistas sobre a forma como olham para o mundo – ou para nós mesmos, que o habitamos.



Em "J’accuse", esse trabalho está feito à partida. O próprio Polanski refere, nas notas que partilhou com a imprensa, os pontos de contacto que encontrou nesta história verídica de Alfred Dreyfus, um Capitão Francês falsamente acusado e condenado por traição em 1894: "Consigo ver a mesma determinação para negar os factos e assim me condenarem por coisas que não fiz... O meu trabalho não é terapia. No entanto, tenho de confessar que estou familiarizado com muitos dos mecanismos de perseguição retratados no filme, e que isso claramente me inspirou".



Colocando de parte o problemático passado de Polanski e os seus problemas legais, a palavra-chave aqui é "mecanismos", uma expressão que o realizador Polaco destila e usa como tom e tema da sua narrativa.



"J’accuse" faz uma meticulosa reconstituição da época com um rigoroso "mise en scéne" que parece inspirado na severidade das cerimónias institucionais como aquela retratada na primeira sequência, quando Dreyfus é condenado e lhe são retiradas as honras militares.



Mas é uma rigidez que prescinde as relações humanas (no contexto militar, as emoções não são mais do que fragilidades) e diminui o impacto do filme, algo que Polanski procura e lhe faz falta porque sem essa catarse emocional não há espaço para a indignação que a história exige – até porque Emmanuelle Seigner é um erro de casting como a amante de Picquard, o oficial que luta pela inocência de Dreyfus e sacrifica (pela verdade) as suas próprias aspirações.



O medo do Outro e o antissemitismo tornam o Caso Dreyfus infelizmente actual, mesmo se Polanski gostaria que lhe fosse particular. E "J’accuse" fica ali no meio. Não bem uma acusação; mais uma auto-defesa.





J’accuse – O Oficial e o Espião

Drama Histórico

França

132m

M/12

De Roman Polanski

Com Jean Dujardin, Emmanuelle Seigner e Louis Garrel

Nota: 3 ½ Estrelas



