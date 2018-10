Otelo, um clássico do ciúme renascido no São João

Não é só o ciúme o tema de Otelo, embora seja esse o motor do crime da personagem titular, que mata a sua amada Desdémona, por acreditar que ela o trai, antes de se suicidar. Por esta peça de Shakespeare, trágica e universal como poucas, passa outra chaga da humanidade: o racismo. Afinal, Otelo é mouro, um general negro, bem posicionado na sociedade ocidental (em Veneza) e isso enerva Iago, protótipo do "amigo da onça" e o mais maquiavélico dos vilões do célebre dramaturgo inglês. É ele que, por sentir a diferença como uma ameaça (como se já não bastasse a Otelo ter de se adaptar a costumes estrangeiros), alimenta a desconfiança no mouro e urde um plano que o fará arder de ciúme, com consequências fatais.Mantém-se actual, pois, embora seja do século XVII, e por isso Nuno Carinhas decidiu encená-la no Teatro São João, no Porto, onde estreia esta sexta, 28 (mantendo-se em cena até 13 de Outubro: às quartas e sábados às 19h, quintas e sextas às 21h e domingos às 16h) com João Cardoso, Maria João Pinho e Dinarte Branco, presenças assíduas neste palco, nos papéis principais. Bilhetes de €7,50 a €16.