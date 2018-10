A cerveja mora (de novo) na capital

De quinta a domingo, 4 a 7 de Outubro, a cerveja invade o pátio do Campo Pequeno, em Lisboa, com dezenas de marcas nacionais e internacionais a provar, entre outras actividades

Pelo segundo ano consecutivo, há cerveja com fartura para provar no centro da capital. De 4 a 7 de Outubro, A Cerveja em Lisboa retorna ao Campo Pequeno, numa edição cujo mote é a diversidade: cerca de 60 marcas nacionais e internacionais estarão disponíveis para prova no recinto, que terá também bancas de finger food e música ao vivo, entre outras actividades (como propostas de pairing e masterclasses para descobrir, por exemplo, a função da espuma, de preferência de bolhas pequenas e duradouras, nesta bebida tão apreciada).



No âmbito das marcas nacionais, Super Bock e Sagres marcarão presença com a sua gama de marcas comerciais e aventuras artesanais, bem como uma série de produtores locais - de Lisboa (Dois Corvos, Oitava Colina, MUSA) e do Porto (Sovina, Loba), que se juntam à alentejana Barona, à setubalense Sadina, à aveirense Maldita ou à conimbricense Topázio & Onyx.



Entre as internacionais, destaque-se a presença das multinacionais Heineken e Guinness, a The Brooklyn Brewery e a Lagunitas (EUA), a Delirium (Bélgica), Franziskaner Weissbier e Erdinger (Alemanha), ou a San Miguel (Espanha), bem como a mais antiga marca de cerveja ainda em actividade, com cerca de mil anos: a bávara Weihenstephaner.



Os bilhetes, que custam entre €2 e €5, incluem a oferta de diferentes tipos de copos, que poderão ser utilizados durante todo o evento, sendo a entrada livre para menores de 12 anos.



A cerveja em Lisboa

Campo Pequeno, Lisboa

De 5.ª, 4/10, a dom., 7/10, 16h-24h

€2 a €5 (c/ copo de prova)