Crítica de cinema: Mandy

De Panos Cosmatos

EUA • Terror • M18 • 121m

Com Nicolas Cage, Andrea Riseborough e Linus Roache

Mandy passa-se em 1983 como Beyond the Black Rainbow, o primeiro filme de Panos Cosmatos, e serve como o lado B de um vinil de heavy metal ouvido a baixa rotação sob o efeito de drogas alucinógeneas. Red e Mandy vivem numa cabana no bosque. Quando ela ridiculariza os avanços de Jeremiah Sand, o líder de um culto religioso (é uma cena memorável, expondo a arrogância misógina como pretensiosismo patético), é queimada viva em frente a Red. A vingança - que envolve machados artesanais e demónios motoqueiros - será terrível.Cada plano é um quadro pintado com tons florescentes e Cosmatos cria perturbadores ambientes que se aproximam mais de sonhos - ou pesadelos - do que narrativas convencionais. Um mundo no qual a habitual interpretação expressionista de Nicolas Cage está em casa.Nota: 4 estrelas