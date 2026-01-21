Sábado – Pense por si

"Ozempets" a caminho

Os medicamentos de emagrecimento rápido, como o Ozempic e Mounjaro, estão a ser testados para cães e gatos acima do peso

Se há milhões de pessoas no mundo a emagrecer rapidamente, graças a medicamentos desenvolvidos para o tratamento do diabetes, como o Ozempic, Mounjaro ou o Wegovy, agora parece ter chegado a vez dos pets. Os animais domésticos estão cada vez mais gordos, estimando-se que cerca de 25% dos cães levados às clínicas veterinárias, sofram de obesidade. A ciência já está a trabalhar nos “ozempets”, mas até chegar aos consultórios veterinários ainda há muita pesquisa a decorrer, acima de tudo para definir se nos animais tem o mesmo efeito que nas pessoas.

