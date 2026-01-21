Tudo o que deve saber sobre os suplementos alimentares

Já não é só uma moda - metade da população toma e, com frequência, mais do que um. Atuar na prevenção é bom, mas tem de haver uma justificação para o fazer, ressalvam os especialistas, porque estes produtos não estão isentos de riscos, nem são uma pílula milagrosa. Conheça as verdades e os mitos.

Bárbara Taborda tem uma alimentação o mais regrada possível - evita ultraprocessados, come muitos vegetais e fruta e tenta comprar os alimentos a produtores locais. O exercício físico também faz parte da sua rotina: dá aulas diárias de ioga, faz treino de força pelo menos duas vezes por semana e caminhadas duas a três vezes. Mas, com o ritmo e o stresse do dia a dia, não considera que seja suficiente. Precisa dos suplementos para complementar o resto. Vai buscar a caixinha de madeira onde guarda os frascos com as cápsulas - para não se esquecer de referir nenhum. Não toma tudo ao mesmo tempo. “Já fiz suplementação muito diferente, vario consoante as necessidades do momento e do meu corpo”, diz à SÁBADO a mentora de bem-estar, de 50 anos.