A YouTuber Owhana reagiu à polémica surgida depois de o seu ex-namorado, o também YouTuber Wuant, ter publicado no seu canal um vídeo em que anuncia o fim da relação. Wuant foi criticado nas redes sociais e acusado de humilhar a jovem

Ana Catarina Ribeiro (o nome de Owhana) começa o vídeo dizendo que será a "última vez" que abordará o assunto. "O vídeo… Foi um erro publicá-lo", considera, dizendo que a ideia foi dos dois.

"No que diz respeito à relação, nunca me faltou nada nem a mim nem ao Paulo. Sempre colaborámos juntos, sempre me ajudou muito a mim e à minha família. Tivemos muito bons momentos, os nossos altos e baixos", afirma. Owhana considera que a relação de cinco anos e meio era transparente, "sempre que alguém se sentia de certa forma, tivemos sempre abertura para falar um com o outro".

"Não quero que ponham em causa a carreira dele por um vídeo que não tem contexto suficiente", pediu Owhana.





Ao longo da relação, Owhana diz ter aprendido e crescido muito. "Nesta etapa nova vou aprender muito mais sobre mim, aprender a amar-me a mim mesma, focar-me no meu trabalho. Vou sair daqui uma pessoa muito mais forte", garante.

No vídeo publicado no canal de Paulo Borges (o nome de Wuant) é o jovem que fala maior parte do tempo, enquanto a ex-namorada se senta chorosa na cadeira ao lado. "Ambos chegámos à conclusão que - aliás, se calhar eu cheguei e tu ainda não", diz o jovem, rindo, "eu cheguei à conclusão que nós fomos os primeiros em tudo. Primeiro namorado, primeira foda e chegou a um ponto das nossas vidas em que eu não quero começar já a pensar formar uma vida, um futuro com ela sem experienciar novas cenas", assegura. "Nós não queremos ser velhos ressabiados", reforça a youtuber que não publicou um vídeo sobre o tema no seu canal.