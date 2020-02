Estes são os primeiros 50 segundos do vídeo. Estou com pena dela... Humiliating. pic.twitter.com/aHoU0lLSWE — joana (@crazycatladyjo) February 28, 2020







Já a apresentadora da Rádio Comercial Joana Azevedo comentou, criticando a falta de respeito demonstrada no vídeo, acusando o youtuber de se mostrar como "narcisista, indiferente à tristeza, sem qualquer tipo de empatia e respeito".





Ainda vou ver um vídeo do Wuant a desligar a máquina de oxigénio do avô. "Já pensava fazê-lo há 19 anos, quando ele me obrigou a comer espinafres" — Rui Cruz (@RuiHCruz) February 28, 2020







"Já não estamos juntos." É assim que se intitula o vídeo publicado pelo youtuber Wuant nas redes sociais. Ao contrário de outros vídeos do canal, as palavras não estão escritas em maiúsculas nem têm vários pontos de exclamação a pontuar o final. O objetivo é mostrar que se trata de um vídeo sério. O último estilizado desta forma chamava-se "O que aconteceu ao Wuant?".No vídeo, o jovem Paulo Borges, de 24 anos, anuncia que terminou o seu relacionamento com a namorada, Owhana e explica o porquê de o terem feito. No vídeo, Paulo anuncia que ele e Ana já não estão juntos, "mas que não é por uma má razão".Durante o vídeo é o jovem que fala maior parte do tempo, enquanto a ex-namorada se senta chorosa na cadeira ao lado. "Ambos chegámos à conclusão que - aliás, se calhar eu cheguei e tu ainda não", diz o jovem, rindo, "eu cheguei à conclusão que nós fomos os primeiros em tudo. Primeiro namorado, primeira foda e chegou a um ponto das nossas vidas em que eu não quero começar já a pensar formar uma vida, um futuro com ela sem experienciar novas cenas", assegura. "Nós não queremos ser velhos ressabiados", reforça a youtuber que não publicou um vídeo sobre o tema no seu canal.As reações ao anúncio causaram indignações nas redes sociais. A apresentadora do Curto Circuito da SIC Radical Joana Miranda escreveu: "Estou com pena dela... Humiliating [humilhante]" no Twitter. "Ele tá a partir-se a rir enquanto ela chora e filmam tudo. Isto é bue surreal e doentio", acrescentou.Também o humorista Rui Cruz reagiu à afirmação feita por Wuant de que pensava em pôr término à relação há mais de dois anos, afirmando:Maior parte das declarações sobre o vídeo são de apoio à jovem e a criticar a opinião do youtuber. Recentemente o casal tinha ido morar com outros youtubers, mas no vídeo, Paulo Borges informa que Ana irá encontrar uma casa e morar sozinha.