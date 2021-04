Óscares 2021: Chloé Zhao é a Melhor Realizadora

Melhor Filme Internacional: Another Round

Apresentando por Laura Dern, Another Round ganhou o Óscar de Melhor Filme Internacional. A película dinamarquesa era a favorita para vencer a categorias. Aqui não houve surpresas.



Thomas Vinterberg, o realizador, lembrou no seu discurso que o filme fala sobre perder o controlo da vida como ele perdeu da sua. O filme fala de um grupo de amigos que decide experimentar a teoria de que ter sempre álcool no sangue melhora a vida.



"Queríamos fazer um filme que celebrasse vida", por isso, decidiu homenagear uma amiga que morreu dois meses antes do início da filmagem e que iria fazer parte da obra.