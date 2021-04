Óscares 2021: De trazer por casa

Será que os Óscares ainda servem para alguma coisa? Servirão para insuflar o ego dos vencedores e para desconsolar os vencidos. Servem para os nomeados aumentarem a conta bancária e multiplicarem as hipóteses de trabalho. Servem para Nicole Kidman mostrar o mais recente vestido, e para George Clooney confirmar se ainda fica bem de smoking, ou se os quilos e a idade já pesam. Servem para o negócio do cinema. Mas será que ainda têm importância artística? Ou valor social?



Afinal, estamos a falar dos galardões onde "Apocalipse Now" perdeu na corrida ao Melhor Filme a favor de "Kramer Contra Kramer", em 1979. Porém, mesmo após emagrecer numa década de mais de 50 milhões de espectadores (o que ainda a mantinha entre os shows televisivos mais vistos nos EUA e um pouco por todo o mundo) para os menos de 13 milhões na actualidade – à hora de canto de galo a que escrevo, ainda não se conhecem os números e o share da emissão desta madrugada -, a cerimónia anual dos Óscares era garantia de espectáculo q.b, humor entre a consensualidade (Billy Cristal ) e a acidez (Chris Rock) e mais glamour do que os Grammys, os Emmys e o "All Together Now" juntos.



Sobretudo, havia o poder magnético das imagens, evocadas nas palavras arrebatadoras dos galardoados ou nos clips de montagem por vezes inspiradíssima. Ora, o que se faz quando há mais espectáculo e deslumbramento pela força encantatória das imagens – o olho humano imerso em fogo na abertura de "Blade Runner"; o conde Laszlo Almásy (Ralph Fiennes) a transportar Katharine Clifton (Kristin Scott-Thomas) rumo à morte no deserto tunisino em "O Paciente Inglês"; George Chakiris e os Sharks a moverem as camisas cor de sangue pelo labirinto urbano de "West Side Story" – no spot publicitário da Rolex dos intervalos da gala do que na cerimónia propriamente dita?