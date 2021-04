E os Óscares vão para... Será que acerta? Descarregue o boletim

Não é que a noite de Óscares seja desprovida de interesse, mas um pouco de competição saudável entre amigos ou familiares torna tudo mais interessante.



Assim, a SÁBADO preparou um boletim de apostas com todos os nomeados nas 23 categorias. O boletim pode - e deve - ser impresso e rascunhado com as suas apostas antes do início da 93.ª edição da entrega dos Óscares, marcada para a noite de 25 para 26 de abril (domingo para segunda-feira).



Pode descarregá-lo aqui.



A transmissão televisiva vai ser assegurada pela RTP1 a partir da meia-noite.





E agora, será que consegue acertar nos vencedores?