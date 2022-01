Cinema Nimas recebe retrospetiva de Paul Thomas Anderson

As mais lidas GPS

A partir de domingo, 2 de janeiro, a sala lisboeta vai exibir clássicos do realizador americano como Haverá Sangue, Magnólia, O Mentor e Embriagado de Amor.

À boleia do lançamento de Licorice Pizza, o mais recente filme de Paul Thomas Anderson com Alana Haim, Cooper Hoffmann, Sean Penn, Tom Waits e Bradley Cooper, o cinema Medeia Nimas, em Lisboa, recebe uma retrospetiva da filmografia do realizador entre 2 e 19 de janeiro.