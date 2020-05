A milionária indústria da felicidade – com livros, cursos e produtos – está a criar uma sociedade conformista que não luta pelos seus direitos e com uma frustração infindável por querer ser sempre melhor. Quem o diz é o professor na Universidade Camilo José Cela, em Madrid, Edgar Cabanas Díaz. O psicólogo, investigador associado no Max Planck Institute for Human Development, em Berlim, escreveu o livro A Ditadura da Felicidade (Temas e Debates), em conjunto com a socióloga Eva Illouz, defende que esta noção só serve para criar uma continua necessidade de mais e mais.





Como funciona o negócio da felicidade?

É uma indústria dá receitas fáceis para solucionar problemas difíceis. Por exemplo, para deixar de sentir anseidade e alcançar o bem-estar, só tens de te focar em ti próprio. És tu que tens de mudar a forma de pensar ou de te comportares. O problema é que nem sempre é assim tão simples. Por exemplo, quando temos um problema de ansiedade, pode ser por stress no trabalho, e não por má gestão emocional. Esse stress deve-se às próprias circunstâncias do emprego, que podem ir da precaridade, ao excesso de trabalho e à competitividade. São questões relacionadas com o trabalho em si, não são questões emocionais. Portanto, oferece uma ilusão e é contraproducente.