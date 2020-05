Se quer rever a família, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) deixa. Mas com cautelas: os tempos de abraços e beijinhos são passado. Os reencontros familiares fazem-se agora com inúmeras restrições, por isso a SÁBADO pediu aconselhamento a especialistas para evitar o potencial contágio do vírus neste contexto. Por mais que custe, o lema é contenção nas manifestações de afeto, porque pode haver familiares que não apresentam sintomas.





Quando alguém retoma o convívio com um familiar que não vê há dois meses, o tempo da pandemia, "é natural que não se iniba de expressar esse afeto, é humano", começa por dizer Lúcio Meneses de Almeida, médico de saúde pública há 16 anos. "É preciso bom senso na tomada de decisão nas medidas medidas de proteção individual; e boa educação, cumprindo as regras de etiqueta social que incluem a etiqueta respiratória como tossir para o antebraço."Abraços e beijinhos são de evitar, e o distanciamento físico de dois metros para manter, a par da lavagem das mãos. "Recomendo que haja a manutenção das medidas de proteção individual", frisa, enquanto não chegar a tão aguardada vacina. Isto porque "toda a interação em contexto familiar pode ser um fator de risco". Dito de outro modo: "Estamos todos em risco de infecção, exceto os que já foram infetados."Havendo sabonete líquido e água corrente, não é necessário estar constantemente a propor aos convidados que passem as mãos por álcool gel. "Porque o uso excessivo pode ser agressivo para a pele", diz Lúcio Meneses de Almeida. A lavagem "é a medida individualmente mais efetiva, sendo que todas devem ser implementadas para maior segurança."Antes vão-se os anéis. Após a higienização das mãos, durante 20 segundos (palma, dorso e espaços interdigitais), a secagem deve ser feita com toalhetes de papel. As toalhas de pano para visitas, e tendencialmente usadas por várias, não são, de todo, recomendáveis.





Faça frio ou calor, convém manter as janelas abertas quando recebe os familiares em casa. "Para arejar e ventilar os espaços interiores", prossegue o médico. "Tem a ver com a disseminação de partículas do ar interior. Se for feita uma renovação de ar, reduz-se a densidade de partículas que podem eventualmente estar em suspensão."



Convívio ao ar livre é melhor

Se o tempo ajudar e o anfitrião tiver jardim ou terraço em casa, é preferível receber os familiares ao ar livre. Assim sendo, o distanciamento social é mais fácil. Máscara também vale a pena se, porventura, um idoso ou pessoa vulnerável (por exemplo, doente crónico) pegar numa criança ao colo. Mesmo lavando as mãos previamente, ao pegar-lhe não cumpre a distância e daí a barreira da máscara. Preferível é mesmo não pegar.



Num país tão soalheiro como o nosso, é aproveitar o clima para reduzir a eventual propagação do vírus. Ou seja, e esta dica é para as visitas, devem fazer um passeio prévio de 10 minutos antes de entrarem em casa do familiar anfitrião. O médico especialista enumera as vantagens: exercício físico, higienização das roupas pela radiação ultravioleta e produção de vitamina D (boa para a massa óssea).



Famílias numerosas

No caso das famílias com muitos filhos, os constrangimentos aumentam. A presidente da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN), Rita Mendes Correia, ressalva que a presença física na família é sempre muito importante.



Mas há que ter em conta o número e as circunstâncias, frisa a responsável: "A impossibilidade de juntar avós e netos - muitas vezes o grande ou único apoio da família -, causou ainda maiores dificuldades às famílias. Temos percebido que o essencial foi e é salvaguardar a saúde dos familiares, em especial dos mais idosos, e colmatar a ausência física com uma maior de presença sobre outras formas. O possível reencontro é uma decisão que deve caber a cada família, ouvindo as recomendações dos peritos e atendendo ao grau de risco em que os avós se inserem."