Os inimigos poderosos do Papa Francisco

Quando o Papa Pio IX raptou uma criança Batizado às escondidas, Edgardo foi levado pela Inquisição aos 6 anos. Pio IX nunca o devolveu e criou uma crise política. - Vida , Sábado.

"Tão poucos padres abusadores em Portugal? Algo não bate certo" Em 2002, Walter Robinson liderava a Spotlight, a equipa de jornalistas de investigação do Boston Globe que no início desse ano desvendou os abusos sexuais a menores cometidos por padres em Boston e o seu encobrimento pela hierarquia da Igreja.

"Papa Francisco promoveu cardeais que esconderam abusos sexuais" Papa Francisco cumpre hoje cinco anos de pontificado. Nos primeiros três anos, chegaram 1200 denúncias verossímeis de abusos sexuais por padres ao Vaticano, mas este não tem coragem de mostrar maior transparência ao mundo, acusa jornalista Emiliano Fittipaldi. - Vida , Sábado.

Papa Francisco culpa o Diabo por escândalos sexuais Para o pontífice, o Diabo é ainda culpado pelas divisões no seio de Igreja. Como tal, pede aos católicos que recitem uma oração todos os dias em Outubro para o tentar derrotar. - Mundo , Sábado.

"Fake Pope": o livro que analisa 80 falsas noticias sobre o Papa Francisco As falsas noticias sobre o Papa Francisco, assim como algumas fotos que circularam nas redes sociais, foram analisadas e compiladas por dois jornalistas que procuram mostrar no livro "Fake Pope", que nem tudo o que se escreveu é verdade.

"Muitas vezes perdemos a paciência": Papa Francisco pede desculpa por bater em mão de fiel Líder da Igreja Católica pediu desculpas pelo mau exemplo dado após uma mulher asiática lhe ter apertado a mão no centro da cidade do Vaticano. - Mundo , Sábado.

São 9h da manhã na Sala Bolonha, dia 15 de maio de 2018. A reunião começa com uma oração em silêncio entre as 15 pessoas presentes. A sala tem uma localização privilegiada: fica no terceiro andar do Palácio Apostólico (um edifico sobranceiro à Praça de São Pedro), a meio entre a poderosa Secretaria de Estado e a residência oficial dos Papas. Mas os tempos são outros e nem Francisco quis morar neste edifício nem a Secretaria de Estado é hoje tão poderosa. O que se discutiu naquela reunião teve muito a ver com isso.É distribuído pelas mesas um dossiê em que está desenhado um cenário de insolvência do Vaticano com data marcada para 2023. A sala gela, segundo se lê no mais recente livro do jornalista italiano Gianluigi Nuzzi, Giudizio Universale (juízo final), lançado em outubro e que a SÁBADO consultou na única versão disponível, em italiano.A novidade é haver um documento oficial onde esse cenário está escrito, porque o défice das contas do Vaticano já é falado há alguns anos. O pequeno Estado é tão esbanjador, pesado e ineficiente (e corrupto, dirão alguns) que as receitas da venda de bilhetes, selos, livros e bens nas suas lojas (farmácia, supermercado, bomba de gasolina, etc.) não chegam para pagar salários, prestações sociais, fornecedores e outras despesas correntes. Surge assim um défice. Já num livro de 2015 chamado Avareza, do jornalista italiano Emiliano Fittipaldi, falava-se num resultado negativo de €77 milhões só em 2013.Mas a vantagem do Vaticano é que não precisa de contrair dívida para tapar o défice: anualmente recebe dezenas de milhões de euros que os fiéis enviam (ou deixam em testamento) para que o Vaticano os canalize para caridade e obra social. Não o faz, antes o usa em grande parte para sustentar a Cúria.O único problema seria se as ofertas dos fiéis começassem a descer, e é isso que está a acontecer. Nuzzi fala em €51 milhões recebidos pelo Vaticano em 2018 dos fiéis, contra €101 milhões em 2006. E desses 51 milhões, 58% vão para as despesas correntes e para fundos que são usados em investimentos financeiros e patrimoniais.Grande parte deste dinheiro dos fiéis cai no Óbolo de São Pedro, um departamento que é gerido pela Secretaria de Estado, uma espécie de superministério que tem perdido poderes com Francisco devido aos vários escândalos no passado recente. O último tem apenas algumas semanas, mas para o contextualizar é preciso voltar à reunião na Sala Bologna descrita no livro de Nuzzi.Os presentes eram membros do Conselho para Economia, uma criação do Papa Francisco em fevereiro de 2014, quase um ano depois de ter sido eleito. É composto por 15 pessoas, sendo sete leigos. No mesmo dia de 2014, Francisco anunciou mais duas entidades: a Secretaria para a Economia e o Auditor Geral. O Papa criou portanto uma tríade de controlo e vigilância financeira da Cúria composta por um órgão de cariz mais consultivo (o Conselho), um executivo (a Secretaria) e um auditor.As três entidades foram juntar-se à Autoridade de Informação Financeira (AIF), criada em 2010 por Bento XVI para detetar operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Isso não chegou. Em agosto passado, o Papa instituiu um auditor externo só para o banco do Vaticano. Mas nem isso chegou, porque os problemas são realmente muitos quando o tema são os milhões e as conspiração que grassam no Vaticano.Logo em 2017, o auditor em exercício, Libero Milone, demitiu-se após suspeitas de irregularidades financeiras e de ter gravado ilicitamente reuniões. As suspeitas não tinham fundamento, mas o mal estava feito. Em entrevistas posteriores, Milone disse explicitamente que houve um plano para o travar e que foi obrigado a demitir-se (no seu lugar, até hoje e de forma interina, está Alessandro Cassini Righini, que era o Auditor Assistente).Mesmo há poucos dias, ao Finantial Times, Milone disse que quando foi sabotado, em 2017, estava à procura das operações financeiras feitas na Suíça pela Secretaria de Estado que não eram registadas na contabilidade. Estava a referir-se ao mais recente escândalo do Vaticano.A 1 de outubro de 2019, as autoridades judiciais entraram na Secretaria de Estado (SE) e na AIF. O mandado era do promotor de justiça após denúncias do IOR e do auditor geral. No dia 23, a revista L’Espresso detalhava um relatório da investigação que dizia que a SE administrava na Suíça €650 milhões (dinheiro do Óbolo de São Pedro) e que havia operações não registadas contabilisticamente, indiciando crimes de peculato, fraude, usurpação de funções e lavagem de dinheiro. Quem escreveu a peça foi o mesmo autor do livro Avareza, o jornalista italiano Emiliano Fittipaldi (ver entrevista à SÁBADO na pág. 49).Houve pelo menos duas operações que levantaram suspeitas às autoridades. Segundo o Finantial Times , todos os investimentos foram caucionados pelo cardeal Giovanni Becciu, que entre 2011 e 2018 foi o nº 2 da Secretaria de Estado.Uma das operações foi um empréstimo de 200 milhões de dólares (€179 milhões) a uma empresa chamada Falcon Oil, detida por António Mosquito, empresário angolano próximo de Isabel dos Santos e com diversos negócios em Portugal (chegou a ser acionista da Global Media, dona do DN, JN e TSF). Qual é a ligação entre o angolano e o italiano? Provavelmente começou em Luanda, onde Becciu foi embaixador do Vaticano (núncio apostólico) entre 2001 e 2009. O empréstimo, a realizar em 2012, seria para a construção de uma plataforma offshore de exploração de petróleo.O Credit Suisse (onde estão €500 milhões desse dinheiro da SE no exterior) não terá aconselhado o empréstimo, e este não se fez. Mas o cenário do Vaticano a financiar negócios de petróleo angolano levantou suspeitas ao promotor de Justiça do Vaticano.Ainda mais porque logo a seguir a SE contraiu ela própria um empréstimo, no mesmo valor, para comprar parte de um complexo imobiliário de luxo de 17 mil m2 em Londres. O cardeal Becciu terá tentado ocultar o empréstimo através de uma manobra contabilística. O mais capcioso nesta história é que foi este cardeal que intimou Libero Milone a demitir-se do cargo de Auditor Geral em 2017 e foi ele também um dos focos de resistência (chegou mesmo a recusar uma auditoria) aos avanços da Secretaria para a Economia - que, recorde-se, foi a entidade criada pelo Papa para tomar conta das finanças da Cúria.Antes de tudo isto se saber, em 2018 Francisco nomeou Giovanni Becciu cardeal e colocou-o como prefeito da poderosa (e milionária) Congregação para as Causas dos Santos. Ou seja, promoveu-o. Para o seu lugar na Secretaria de Estado, nomeou o venezuelano Edgar Peña Parra, que, segundo a L’Espresso, está também na mira das autoridades. Se todas as suspeitas se confirmarem, pode dizer-se que Francisco acerta pouco porque tudo parece contaminado à sua volta (há outros exemplos, como veremos a seguir).O caso levou à suspensão de quatro funcionários da Secretaria de Estado (um deles é um monsenhor que supervisionava a documentação e que mora na Casa de Santa Marta, onde o Papa também vive) e um da Autoridade para a Informação Financeira (AIF). Este último é o nº 2 da organização, Tomaso Di Ruzza. Quanto ao nº 1, o suíço René Bruelhart (uma escolha de Francisco em 2014), o Papa acaba de anunciar que não lhe vai renovar o mandato. Será substituído por Carmelo Barbagallo, com uma longa carreira no Banco de Itália.Bruelhart tem publicamente defendido Di Ruzza e não deixa de ser curioso que foram eles que meses antes apresentaram o entusiasta relatório da AIF referente a 2018: reportadas 56 atividades suspeitas (contra as 150 de 2017), de que resultaram 11 participações ao promotor de Justiça (contra 8 em 2017). A AIF destacava ainda uma primeira condenação por lavagem de dinheiro pelo Tribunal do Vaticano após uma situação sinalizada pelo organismo. Em 2018, a AIF suspendeu ainda três transações suspeitas de lavagem de dinheiro num total de €422.077 e bloqueou duas contas suspeitas num total de €2.362.725,33.Além do dinheiro dos fiéis, o Vaticano tem outras torneiras de receitas, como o polémico e famoso banco do Vaticano - nome oficial: Instituto para as Obras Religiosas (IOR). Mas até aqui a fonte está a secar. Em 2018 o IOR teve um lucro de €17,5 milhões, que contrasta com os €31,9 milhões de 2017. É uma quebra de 45%. Em 2012 - ano em que o banco apresentou resultados publicamente pela primeira vez (ver caixa) - o lucro foi de €86,6 milhões, tendo a maior parte (€54,7 milhões) sido dividendos para a Santa Sé e os restantes para reserva e investimento. Seis anos passados, todo o pequeno lucro de 2018 foi para a Cúria.Ainda há uma outra torneira de receitas, a gigante Administração do Património da Sé Apostólica (APSA), uma instituição à Vaticano, ou seja, híbrida e confusa, que está equiparada a um banco central e se divide em duas secções. A primeira, ordinária, paga salários aos funcionários do Vaticano, elabora orçamentos e relatórios, adquire bens e serviços aos fornecedores e paga as faturas. Gere também a fatia de leão do património imobiliário da Santa Sé. Toda esta carteira de responsabilidades foi transferida pelo Papa para a Secretaria de Economia, uma óbvia tentativa de a controlar mais de perto.Quanto à secção extraordinária da APSA, faz gestão dos investimentos financeiros e negociação de valores mobiliários. Por exemplo, segundo se lê no livro Giudizio Universale (2019), teve até há pouco tempo uma "participação substancial na gigante farmacêutica Roche", na ordem dos €40 milhões.A APSA tem uma pequena fortuna em ações. As maiores carteiras são em euros (475 milhões) e dólares (137 milhões). Quem o diz é a COSEA. Segundo esta comissão criada pelo Papa para fazer uma radiografia das contas da Cúria, o Vaticano, na globalidade, tem entre 8 e 9 mil milhões de euros em bens móveis, grande parte deles (85%) em ações. Cinco por cento estão em contas bancárias, o mesmo em fundos. Restam 3% em obrigações e 1% em ouro.Para alguns dos seus fins financeiros, a APSA tem contas em nome próprio em bancos na Alemanha e na Suíça e a esse propósito vale a pena referir uma inspeção interna de 2016 que refere que a entidade não forneceu detalhes sobre essas contas - esta resistência a prestar informações (foi, recorde-se, o mesmo que Becciu fez na Secretaria de Estado), feita de forma frontal ou dissimulada, é uma velha estratégia da Cúria para atrasar e anular as reformas.A APSA tem também contas de clientes, que deviam ser apenas institucionais, mas que as inspeções detetaram em nome de freiras e cardeais. Um dos clientes institucionais é a Biblioteca Apostólica, que tem aqui €1,3 milhões, assim como a Basílica de São Pedro (€7 milhões) ou o Fundo de Pensões (€285 milhões).Ao contrário do IOR, a APSA não publica as suas contas (nem Francisco conseguiu dar esse passo). Vai-se apenas sabendo uma coisa ou outra. Por exemplo, em reação a Giudizio Universale (onde se diz que a APSA, apesar de todo o património que tem, fechou pela primeira vez um ano [2018] no negativo) Nunzio Galantino, presidente da entidade, veio desmentir o cenário. "Não há colapso ou default. Só a necessidade de uma revisão dos gastos. E é isso que estamos a fazer. Posso provar isso com números", disse numa entrevista ao jornal vaticanista Avvenire.O responsável soltou ainda um número: "A gestão normal da APSA em 2018 encerrou com um lucro de mais de 22 milhões de euros. Os dados foram contabilizados como negativos devido exclusivamente a uma intervenção extraordinária destinada a salvar o funcionamento de um hospital católico e os seus postos de trabalho." Galantino (um italiano de 71 anos que está no cargo desde 2018) acrescentou que a APSA gere atualmente "2.400 apartamentos, a maioria localizados em Roma e em Castel Gandolfo [estância balnear do Papa, a 30 km do Vaticano], e 600 escritórios e lojas. Aqueles que não geram rendimentos são os apartamentos ao serviço dos escritórios da Cúria."Quanto valem esses edifícios? "É impossível fazer uma estimativa. Tomemos por exemplo os da Praça Pio XII. Quanto valem na prática? Se forem convertidos num hotel de luxo, é uma coisa. Se albergam escritórios da Cúria, tal como acontece agora, não valem nada. Além disso, 60% dos apartamentos são arrendados a funcionários que têm necessidades, e a quem é cobrada uma renda reduzida. É uma forma de habitação social. Se isso for feito por grandes empresas privadas, são ações louváveis. Se o Vaticano faz isso, somos incompetentes, ou não sabemos como gerir o património."O livro Avareza conta o que Galantino não refere. Por exemplo, as 14 sociedades imobiliárias da Administração do Património da Sé Apostólica em França, Suíça, Itália e Inglaterra a gerir centenas de imóveis e a gerar um volume de negócios anual de €120 milhões. O autor e jornalista Gianluigi Nuzzi é contundente ao Corriere della Sera: "É óbvio que eles não gostam que as pessoas saibam que, a cada 10 euros, apenas dois vão para os pobres e os demais para cobrir buracos nos orçamentos, enquanto existem contas milionárias registadas por cardeais ou fundações-fantasmas."A APSA também tem um pouco de ouro. Aqui, um pormenor curioso. No livro de Nuzzi é citada uma inspeção de 2016 às reservas, avaliadas em €34 milhões: "Durante a contagem física de ouro, fomos informados que a instituição não realiza verificações de amostra nos lingotes para confirmar que o metal é realmente ouro e verificar a sua pureza. A integridade dos lingotes nunca foi verificada. E se alguém os substituiu por outros de menor pureza? Provavelmente nunca saberemos."Um relatório de 2012 da COSEA tem um dado curioso: "Constatou-se duplicação de atividades entre as 26 instituições que gerem bens imobiliários." Ou seja, no Vaticano, o mais pequeno estado do mundo, com apenas 44 hectares, não há uma entidade a gerir os apartamentos e prédios. Há 26.No total, o valor contabilístico é mil milhões de euros, diz a COSEA, mas cujo valor de mercado ascende a 4 mil milhões de euros distribuídos maioritariamente por quatro entidades (ver caixa). O relatório não inclui o património de dezenas de ordens e congregações. Este património rendeu em 2012 €88 milhões, um valor baixo - a COSEA fala em 25 a 30 milhões de euros a mais por ano se o património fosse bem gerido. Porque é que não é? Vários livros e artigos em Itália já responderam: há dezenas de apartamentos e prédios ocupados por cardeais e outros clérigos, ou arrendados a preços de amigo - o clientelismo em vez da competência, quer na contratação de pessoas, quer na contratação de bens e serviços, é aliás uma das causas para o estado das finanças do Vaticano que se podiam ler no dossiê distribuído naquela reunião da Sala Bologna em maio de 2018.O segundo grande proprietário do Vaticano é uma das nove congregações da Cúria Romana, a da Evangelização dos Povos, que é dona de 500 prédios em Roma e tem títulos e contas bancárias no valor de €170 milhões. Os arrendamentos e as alienações abaixo do preço de mercado que a congregação tem feito a personalidades famosas (do estilista Valentino, a políticos, mafiosos e empresários) são amiúde notícia em Itália, ainda para mais porque tais transações são isentas de impostos, ao abrigo do Pacto de Latrão, assinado em 1929 entre o Vaticano e Itália. As compras dentro das lojas do Vaticano também não têm impostos e isso parece alimentar uma rede de contrabando de produtos para fora da Santa Sé. Basta atentar no número das vendas de certos produtos como medicamentos, bebidas alcoólicas e tabaco.Os escândalos chegaram até onde o Papa menos que queria que chegassem, à Secretaria de Economia, cuja escolha para prefeito (no fundo, um ministro das Finanças) recaiu no cardeal australiano George Pell. Foi uma escolha desastrada.Depois de algumas despesas extravagantes com o alfaiate terem ido parar à imprensa (estas fugas de informação, que aconteceram também no caso do auditor geral, são outra das típicas formas da velha guarda da Cúria para minar um adversário, como explica Nuzzi no seu livro), Pell encontra-se agora na Austrália a braços com um problema bastante mais grave: uma condenação a seis anos de prisão por pedofilia. É o mais alto responsável da igreja católica de sempre a ser condenado por esse crime. E Pell parece ter passado mais tempo a defender-se das acusações do que a superintender as finanças vaticanas.O processo na Austrália está em recurso no Supremo, mas o cargo no Vaticano já tinha sido perdido em final de fevereiro passado. Ainda sim, só a 14 de novembro, nove meses depois, é que foi anunciado um sucessor. o espanhol, Juan Antonio Guerrero, 60 anos, um jesuíta (como Francisco), que fala português (esteve em missão em Moçambique de 2014 a 2017) e que inicia funções em janeiro de 2020.Tanto tempo de espera para escolher um novo "ministro das Finanças" subentende uma de duas coisas: ou muitas recusas para o cargo mais odiado da Cúria, ou muito cuidado a escolher uma personalidade de passado intocável (no caso de Pell já havia inclusive acusações antigas de encobrimento de casos de pedofilia de um cardeal nos anos 90). Virando-se agora para um dos seus, um jesuíta, Francisco arrisca ainda mais.Se a frente interna se desmultiplica em problemas - ainda assim, o mais recente escândalo financeiro partiu dos próprios mecanismos internos de vigilância do Vaticano, facto assinalado por Francisco como positivo -, na frente externa os ataques vêm das duas igrejas mais ricas, a americana e a alemã.Começando nos EUA, onde apenas 20% seguem o catolicismo, há pesquisas a indicar perda de peso de Roma devido os escândalos de pedofilia e à posição da Igreja sobre casamentos gay, celibato dos padres e ordenação das mulheres. A agravar, a igreja americana parece ter sido tomada por uma elite financeira ultraconservadora.Em França foi publicado em setembro de 2019 um livro chamado Comment l’Amérique Veut Changer de Pape (como os Estados Unidos querem mudar o Papa) escrito por Nicolas Senèze, correspondente do jornal La Croix em Roma. Um livro que o próprio Papa, num daqueles momentos de descontração com jornalistas a bordo de um avião, disse ser "uma bomba".Fê-lo numa viagem para Moçambique, quando recebeu um exemplar das mãos do autor. "Ah, ei-lo. Diziam-me que ainda não estava disponível." Depois entregou-o ao staff e soltou: "Isso é uma bomba!" E logo a seguir: "Para mim, é uma honra se os americanos me atacam..." O porta-voz do Vaticano apressou-se depois a contextualizar a declaração, mas surtiu pouco efeito.Há uma óbvia guerra de Francisco com a parte mais conservadora da Igreja americana. Até Arturo Sosa Abascal, o líder dos jesuítas (a mesma ordem do Papa argentino), declarou que "há um plano para forçar Bergoglio a renunciar". No início do ano, o cardeal alemão Walter Kasper também fez a denúncia: "Há gente que simplesmente não gosta deste pontificado, querem que ele termine o quanto antes para depois ter assim um novo conclave, e que este seja a seu favor, para que o resultado seja de acordo com suas ideias."Talvez por isso, Francisco está a preparar cuidadosamente a sucessão. Há atualmente 224 cardeais, sendo 47% europeus, um peso muito maior do que a sua percentagem entre os católicos no mundo (22%). Francisco, um sul-americano que tem claramente uma visão menos eurocêntrica da vida católica, está a equilibrar a balança.Dos 84 cardeais que já nomeou, apenas 33 (39%) são europeus. E desses 84, se contarmos apenas os que podem ser eleitos num Conclave (ou seja, têm menos de 80 anos) o peso dos europeus desce para 30%. De notar que Francisco nomeia poucos cardeais alemães (dois num total de oito que existem hoje) e poucos norte-americanos (três num total de 14). Não será por acaso.Um dos pivots desta guerra é Steve Bannon, ideólogo e ex-homem-sombra de Donald Trump, cuja agenda choca de frente com a visão do Papa - mais social, ecológica, pró-emigrantes, pró-periferia do mundo, menos pró-armas e menos capitalismo sem moral. E choca com a abertura que Francisco tem para discutir assuntos como a ordenação de mulheres e o celibato.Soube-se em abril que, em 2016, quando Bannon se reuniu na Casa Branca com Matteo Salvini (político nacionalista italiano, ex-ministro do interior), disse-lhe que "o Papa é o inimigo". Fora uma conversa num contexto de crise de refugiados a chegar às costas de Itália.Bannon tentou montar em Itália uma academia far-right (extrema direita) num mosteiro do século XIII, através do Instituto Dignitatis Humanae (um misto de grupo de reflexão e lobby criado em 2010 por Bannon e o político inglês Benjamin Harnwell). Após intensa polémica em Itália, a escola de populistas foi encerrada pelo governo devido a questões contratuais com o arrendamento.Comment l’Amérique Veut Changer de Pape é um resumo dos ataques que Francisco tem vindo a sofrer da frente americana. O tiro de partida deu-se em agosto de 2018, quando o arcebispo Carlo Maria Viganò (italiano, antigo núncio apostólico nos EUA) pediu a renúncia de Francisco por este ter alegadamente encoberto as denúncias de pedofilia sobre o cardeal Theodore McCarrick. Voltou várias vezes à carga, afirmando que Francisco mente e que também encobriu casos na Argentina.O livro desmonta esta tese. "O Papa Francisco jamais teve responsabilidade pelas várias promoções de McCarrick desde 1977, e foi, na verdade, aquele que tomou realmente as primeiras sanções contra o cardeal abusador."Nicolas Senèze prossegue: "Na segunda metade da década de 2000 [após os escândalos sexuais que deixaram um certo vazio de poder na igreja americana], vários leigos ricos e influentes tomaram o poder. O exemplo mais famoso é o dos Cavaleiros de Colombo, um meio caminho entre o Rotary e uma maçonaria católica. Criada em 1988, tem hoje 2 milhões de membros e fundos de 100 milhões de dólares, que rendem dividendos anuais de 2 milhões."O dinheiro está a ser usado para caridades, mas também como lobby para tudo o que represente uma doutrina mais conservadora, que começou primeiramente como ataque à agenda mais liberal (nos costumes) de Barack Obama.Os Cavaleiros financiaram a Marcha pela Vida, doaram 350 mil dólares para o site Crux, mais 1,5 milhões para o canal conservador Eternal World Television Network e o semanário National Catholic Register, um dos primeiros sítios a publicar o denúncia de Carlo Maria Viganò. Os círculos conservadores evangélicos e católicos têm em Donald Trump uma garantia, que aliás foi prometida pelo candidato na campanha.Nicolas Senèze, que escreveu um óbvio livro a favor do Papa (mesmo os jornalistas italianos Gianluigi Nuzzi e Emiliano Fittipaldi não escondem que apoiam Francisco e que o colocam do lado que acham certo), diz que a batalha do Papa nos EUA é contra o poder do dinheiro.Mais às claras, em fevereiro de 2019, dois cardeais, o americano Raymond Burke e o alemão Walter Brandmülle escreveram uma carta aberta contra o Papa. "A praga da agenda homossexual espalhou-se dentro da Igreja, promovida por redes organizadas e protegida por um clima de cumplicidade e uma conspiração de silêncio."Burke é explícito nos ataques ao Papa, nem que seja indiretamente, criticando temas da sua agenda. Além da homossexualidade, está especialmente preocupado com a chegada de migrantes muçulmanos à Europa, temendo que a matriz católica do continente seja tomada de assalto pelos árabes. Limitar esse fluxo é "patriotismo", disse.No início do ano, Raymond Burke foi nomeado presidente honorário do Instituto Dignitatis Humanae (IDH), mas saiu em julho. Fartou-se da colagem excessiva do IDH à agenda política de Steve Bannon e algumas ideias deste.Uma delas é fazer um filme a partir do livro No Armário do Vaticano (Frédéric Martel, 2019), que descreve uma Cúria paralisada pela hipocrisia sexual, sendo ou gay ou homofóbica. A propósito do livro-filme, Bannon, em entrevista em finais de junho (ao portal ultraconservador LifeSite News), falou numa "cabala homossexual que controla o Vaticano". Bannon esforça-se por dizer que o problema não é a homossexualidade, nem os padres homossexuais - é haver padres homossexuais que não praticam a castidade e o celibato. É um problema de vocação.No Brasil, país com mais católicos do mundo, o cenário é semelhante. O recente Sínodo da Amazónia, em outubro, abordou novas formas de a Igreja atuar na região para resolver a falta de sacerdotes, incluindo o fim do celibato - o documento final recomendaria mesmo a ordenação de homens casados em zonas remotas.Discutiu-se também a maior participação das mulheres, incluindo a hipótese de ministrarem batismos, darem a comunhão ou celebrarem casamentos. Esta agenda foi boicotada por grupos conservadores como o Tradição, Família e Propriedade, organização civil simpatizante de Jair Bolsonaro.O Presidente brasileiro está conectado com o lado americano conservador. O seu filho Eduardo (embaixador em Washington) já se reuniu e fotografou várias vezes com Steve Bannon. Em fevereiro Bannon nomeou-o "embaixador" do The Movement para a América do Sul (outra estrutura internacional, de cariz populista e nacionalista, criada por Bannon).Mais do que um caso local, a Amazónia podia ser um tubo de ensaio do Vaticano. Várias notícias e declarações de ministros surgiram na imprensa sobre o desconforto do governo de Bolsonaro com o que consideram uma agenda de esquerda e demasiado ecológica. Viram ainda no Sínodo uma intromissão num assunto soberano, a Amazónia. O bispo Erwin Kräutler, assessor do Papa no Sínodo da Amazónia, não se coibiu de dizer à Folha de São Paulo que "Bolsonaro é inconstitucional no tratamento dos povos indígenas".A 13 de outubro, a primeira santa brasileira (irmã Dulce) foi canonizada no Vaticano, mas Bolsonaro não foi, apesar de estar prevista a sua presença. Alegou motivos de agenda, justificação que não colheu.Embora da Alemanha não venha um ataque tão frio, o choque é também público. Em sentido inverso aos EUA, os bispos alemães querem que o Vaticano, o Papa, apressem as mudanças. Em março de 2019, os bispos alemães, juntamente com o Comité Central dos Católicos Alemães, anunciaram um "caminho sinodal" à revelia da Cúria com 200 participantes (aberto a leigos e com bispos em clara minoria) e vários temas fraturantes: celibato, moral sexual, papel das mulheres e abuso do poder clerical.Já em fevereiro, um grupo de nove católicos, incluindo três sacerdotes, tinham escrito uma carta aberta a Reinhard Marx, presidente da Conferência Episcopal da Alemanha, a pedir uma nova moral sexual: ordenação das mulheres, fim do celibato obrigatório e "uma avaliação razoável e justa da homossexualidade". Usa-se até a palavra "reforma". Reinhard Marx já tinha aberto a porta à bênção a casais homossexuais, à possibilidade de leigos pregarem a homilia e ao sacramento da Comunhão aos divorciados recasados.O Vaticano apressou-se a criticar esta iniciativa num país onde o catolicismo foi massacrado pelos escândalos sexuais: perdeu 216 mil fiéis só em 2018. E se em 2010 havia 13.241 paróquias, em 2018 tinham caído para 10.045. Não parece haver retorno e toda a gente sabe o que aconteceu da última vez que as palavras "reforma" e "Alemanha" se juntaram numa frase.