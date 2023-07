Quem mergulha de mais alto? Foi esse o mote de um concurso em Gjakova, no Kosovo, que decorreu no dia 23 de julho. O evento anual atrai aventureiros e espectadores, que enchem as margens do rio Drin Branco.





A carregar o vídeo ... Mergulhadores no Kosovo

Há duas opções para entrar na água: de pés primeiro, ou então através do mergulho "andorinha", em que as pessoas descem de cabeça uma altura de mais de 20 metros, em alta velocidade.

Este ano, o vencedor da competição foi o mergulhador de "andorinha" Evald Krnic, que é também o atual campeão do concurso anual de mergulho na ponte de Mostar, na Bósnia.