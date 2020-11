ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de outubro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 28 de outubro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Alexandra Matias publicou o livro Developmental and Fetal Origins of Differences in Monozygotic Twins — From Genetics to Environmental Factors, na Elsevier, a maior editora científica do mundo. A obra, em coautoria com Isaac Blickstein, dedica-se aos gémeos monozigóticos e às suas diferenças. O livro científico tem a colaboração de vários especialistas em gémeos – de obstetras e pediatras, a geneticistas, psicólogos, epidemiologistas, entre outros.Os gémeos são fascinantes, mas na verdade são uma anomalia reprodutiva. É interessante como depois de tantos estudos ainda temos questões por responder. Temos entre 1 a 2% de gémeos por ano, nascem cerca de 1.600 em Portugal, e o número tem vindo a aumentar por causa dos tratamentos de fertilização. Mas também pela idade materna. As mães são cada vez mais velhas e com o envelhecimento aumenta a hormona FSH, que faz com que saíam mais óvulos de cada vez, a cada ciclo. Depois é importante perceber que com a reprodução medicamente assistida há um aumento dos monozigóticos. O professor Isaac Blickstein fez um estudo interessante numa clínica que fazia fertilizações. Achava-se que sempre que se transferia um óvulo, só se obtinha um bebé. Mas não. Havia seis vezes mais probabilidades de resultar numa gravidez gemelar. Se de um óvulo, resultam dois bebés, são sempre monozigóticos. Ainda não sabemos porque existe essa anomalia, ou seja, porque é que um óvulo dá dois num espaço de 14 dias.Por vários motivos, por exemplo, partilha desigual na placenta ou mesmo os genes dos pais. O gémeo A pode ter inativados os genes que recebeu da mãe, e o B ter genes inativos os do pai. Resultado: nunca mais vão ser iguais. Além disso, muita da informação que temos está nas mitocôndrias [células com funções importantes na respiração e nas trocas de energia das células], mas a sua partilha é aleatória. Se houver alguma doença no ADN da mitocôndria, quem recebeu maior quantidade de ADN mitocondrial, terá maior probabilidade de ter essa doença.