ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de outubro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 28 de outubro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Não há mais desastres naturais por causa das alterações climáticas, os fogos diminuíram 25% desde 2003, a Amazónia não é o pulmão do mundo e a energia nuclear é uma solução melhor do que as renováveis. Estas afirmações são de um ambientalista, que já foi vegetariano, e que pede desculpa pelo alarmismo. Michael Shellenberger sabe que temos de sensibilizar as pessoas para a proteção do planeta, mas diz que entrar em pânico – como defende Greta Thunberg – só traz problemas.Com 49 anos, foi um dos heróis da revista Time para a defesa do ambiente, é jornalista e autor. Este ano foi chamado a testemunhar no Congresso americano sobre as alterações climáticas e escreveu Apocalipse Never – que será publicado em Portugal – para contar a história completa e para mostrar que estamos no bom caminho e que nos devíamos preocupar mais com a perda da biodiversidade do que com a subida do nível do mar.No início deste ano, estava a trabalhar num livro sobre energia nuclear quando me apercebi de que a conversa sobre as alterações climáticas estava fora de controlo. As afirmações que estavam a ser ditas eram extremistas, de grupos como os Extinction Rebellion e Greenpeacee. Em particular, fiquei preocupado quando a Greta Thunberg disse: "Quero que entrem em pânico." A palavra pânico significa ter um comportamento irracional e cometer ações irrefletidas. Queria escrever o livro para separar a ciência da ficção científica. O ambientalismo tornou-se na religião secular da elite. O que é tão perigoso nisto é que os seus seguidores não acreditam que seja uma religião. Pensam que é só ciência e que quem discorda ou é maluco, mau ou desinformado.