Nove horas desmaiado nas ruas de Paris – até morrer

A morte do fotógrafo René Robert só foi detetada após nove horas inconsciente na Rue de Turbigo, em Paris, sem que um transeunte o acudisse. Não resistiu ao frio. Circunstâncias trágicas que têm eco na imprensa internacional, desde quinta-feira (dia 27), uma semana após o incidente, e através da página do Twitter de Michel Mompontet, jornalista e seu amigo há três décadas, revoltado com indiferença face a uma pessoa aflita na via pública.



Na noite de 19 de janeiro (quarta-feira), René Robert, de 84 anos, saiu de casa para uma caminhada por volta das 21h. Vivia ali perto, na Place de la République, uma das artérias mais movimentadas da cidade. Entretanto, terá tropeçado ou desmaiado, segundo o jornal espanhol El País. O mesmo título revela uma estatística preocupante: morrem, anualmente, 500 pessoas nas ruas de Paris.



Três câmaras de videovigilância

Segundo Mompontet, no local do incidente havia três câmaras de videovigilância. E questiona: "Estariam avariadas? Ninguém viu o corpo? Onde estava a polícia municipal?".