As lições da crise dos mísseis

Passados 60 anos sobre a “crise dos mísseis” de outubro de 1962, o espectro da guerra nuclear volta a assombrar o mundo. Comparando a crise cubana ocorrida em plena Guerra Fria com a situação hoje vivida nas terras fronteiriças do Leste europeu, Joe Biden advertiu recentemente que “enfrentamos a possibilidade de um Armagedão”. No entanto, por muito dramática que seja, a analogia apocalíptica empregue pelo Presidente americano ofusca mais do que revela.