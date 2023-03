As palavras de ódio podem levar uma pessoa ao suicídio, diz vítima de insultos

A dançarina Francielle Rodrigues assume à Lusa que depois de ter visto o seu vídeo a ser divulgado por um grupo de apoiantes da extrema-direita, ficou com depressão e poderia "ter sido só mais uma pessoa que se suicidou".





Há cerca de dois anos, Francielle Rodrigues, nascida no Brasil, mas desde os cinco anos a morar em Portugal, publicou um vídeo na rede social TikTok que deu azo a uma enorme onda de insultos e discursos de ódio 'online'."Comecei a perceber que se fizesse muito conteúdo relacionado com a imigração e aquilo que eu experienciei desde que estou em Portugal, ia dar-me visualizações. Então lembrei-me de contar a minha história", começa por contar, em entrevista à Lusa."Gravei um vídeo a explicar que quando se entra em Portugal temos de dizer que só estamos aqui a passar férias, porque naquela altura era impossível ter um visto de trabalho. Eu contei o que dizíamos ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para ficarmos aqui a morar e, no final do vídeo, disse que 20 anos depois, continuo aqui", explica.A honestidade das suas palavras fez com que esse vídeo fosse divulgado pelas várias redes sociais dos apoiantes do partido de extrema-direita, com mais de 10 mil partilhas só no Facebook, e ainda identificaram a GNR, a PSP e o SEF para denunciar a dançarina.Quando Francielle Rodrigues se apercebeu da proporção que o vídeo estava a tomar na internet, fechou-se em casa durante um mês e parou de imediato com as publicações de vídeos, porque ficou com medo e percebeu que tudo o que divulgava nas redes sociais, mesmo que não fosse relacionado com a imigração, estava sujeito ao ódio e aos comentários ofensivos."Senti-me muito mal e tive de ter acompanhamento psicológico. Até hoje faço terapia, mesmo que cheguemos a ir a tribunal, o sofrimento por que passei e os custos que já tive são incontáveis", lamenta.A dançarina diz que há muitas pessoas que acham que se está a vitimizar, mas comentários como "volta para o teu país", "tu nunca vais ser uma portuguesa como nós", ou "tu não és do nosso sangue, não és portuguesa", são palavras injustas de se ouvir para quem "sempre vestiu a camisola de Portugal", refere à Lusa."Esta situação tornou-se um crime público e hoje existem dois processos em andamento. Mas o que acontece é que vão fazer dois anos e ainda não há novidades. São mais de 200 pessoas no inquérito, mas não aconteceu nada a ninguém, para além de mim, que me causou danos psicológicos", queixa-se, em entrevista.A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) juntou-se ao caso e conseguiu eliminar o vídeo em todas as redes sociais à exceção do YouTube, onde, atualmente, ainda se encontra disponível para visualização.Francielle Rodrigues também pediu ajuda à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), no entanto, conta à Lusa que nunca aconteceu nada a quem escreveu os comentários de ofensa.A Linha Internet Segura, um serviço de apoio à vítima coordenado pela APAV, referiu à agência Lusa que os últimos dados divulgados, referentes a 2021, registam um aumento do número de cibercriminalidade 'online', num total de 1.626 processos e, segundo o relatório anual da APAV, em 2021 foram assinaladas 394 denúncias por discriminação e incitamento ao ódio e à violência.A dançarina de 26 anos acusa Portugal de ser um país muito lento, porque "se as coisas não são resolvidas e se não aproveitarem esse calor do momento, o processo vai ser arquivado", diz revoltada.A bailarina descreve à Lusa que a maior parte das pessoas que comentaram o seu vídeo "sentiam raiva" e "o pior é que essas pessoas tinham quase todas mais de 40 anos, o que é assustador, porque isto é a educação que vão passar para os seus filhos e para os seus netos"."Eles fizeram-me mal, fiquei com uma depressão e tive de gastar muito dinheiro com isto. Mas está tudo bem. Eu podia ter-me suicidado, mas está tudo bem", diz de forma irónica."Eu seria só mais uma pessoa que se suicidou e não há represálias para isto", diz à Lusa com amargura.